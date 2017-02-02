Як не переплачувати за електроенергію?

За його слова, інспектори приходять у квартиру знімати показники в різні дні, а не лише у кінці місяця, а програма вираховує, скільки приблизно кіловат-годин споживач використає до кінця місяця. Для обрахунку беруться середні показники за 5 днів споживання. Якщо інспектор прийшов ближче до кінця місяця, показники приблизно збігаються, якщо ж раніше, то можуть бути не співпадіння. Має значення й температура повітря, адже при різких температурних перепадах вгадати споживання електроенергії важче. Проте, за словами Олександра Кропотова, судячи з того, що у абонвідділ звертається не так багато громадян, показники вирахувати вірно вдається у більшості випадків.
Також Олександр Кропотов нагадує, що ПАТ «Київобленерго» пропонує дистанційні сервіси для повідомлення показника лічильника без необхідності щомісячно відвідувати районний підрозділ чи очікування інспектора.
Зокрема, передати свої показники можна у три способи: СМС-повідомлення, електронним листом та зателефонувавши до кол-центру.
- Подзвонити можна за загальним номером кол-центру (044) 459-07-40 або на номер (04563) 15-05, (04563) 6-11-11. Щоправда по телефону кол-центру важко додзвонитися. А тому ми надіслали інформаційний запит до керівництва ПАТ «Київобленерго» з проханням пояснити, коли нарешті телефон буде працювати у доступному для абонентів режимі
- Можна передати показники через СМС-повідомленння вказавши особовий рахунок та сам показник на номер 067 239 72 38
Формат SMS (для однозонних лічильників):
[Особовий рахунок][пробіл][показник]
Наприклад: 200022222 2345
Формат SMS (для двозонних лічильників):
[Особовий рахунок][пробіл][показник ніч] [пробіл][показник день]
Формат SMS (для тризонних лічильників):
[Особовий рахунок][пробіл][пік] [пробіл][напівпік] [пробіл][ніч]
3. Можна надіслати свої показники через електронну пошту
Для цього необхідно надіслати лист з показниками на адресу:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
В полі “Тема” обов’язково вкажіть “Показники”. Сервіс прийому EMAIL доступний тільки з 1 по 24 число поточного місяця.
Формат тексту EMAIL (для однозонних лічильників):
[Особовий рахунок][пробіл][показник]
2ХХХХХХХХ ХХХХХХХ
О/рахунок Показник
формат EMAIL (для двозонних лічильників):
2ХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ
О/рахунок Ніч День
формат EMAIL (для тризонних лічильників):
2ХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ
О/рахунок Пік Напівпік Ніч