Як не переплачувати за електроенергію?

Білоцерківці часто зустрічаються з тим фактом, що у квитаціях на сплату послуг електроенергії вказані показники, які значно перевищують фактичні дані їх лічильників. Тому змушені йти до філії ПАТ «Київобленерго» для виправлення квитанцій. Найважче цю ситуацію сприймають саме люди літнього віку, адже вони не тільки не мають вільних коштів для переплати, а й не мають фізичних сил відвідувати абонвідділ. Чи є якийсь вихід з цієї ситуації, журналіст БЦ News запитав у начальника Білоцерківського районного підрозділу «Київобленерго» Олександра Кропотова.

За його слова, інспектори приходять у квартиру знімати показники в різні дні, а не лише у кінці місяця, а програма вираховує, скільки приблизно кіловат-годин споживач використає до кінця місяця. Для обрахунку беруться середні показники за 5 днів споживання. Якщо інспектор прийшов ближче до кінця місяця, показники приблизно збігаються, якщо ж раніше, то можуть бути не співпадіння. Має значення й температура повітря, адже при різких температурних перепадах вгадати споживання електроенергії важче. Проте, за словами Олександра Кропотова, судячи з того, що у абонвідділ звертається не так багато громадян, показники вирахувати вірно вдається у більшості випадків.

Також Олександр Кропотов нагадує, що ПАТ «Київобленерго» пропонує дистанційні сервіси для повідомлення показника лічильника без необхідності щомісячно відвідувати районний підрозділ чи очікування інспектора.

Зокрема, передати свої показники можна у три способи: СМС-повідомлення, електронним листом та зателефонувавши до кол-центру.

Подзвонити можна за загальним номером кол-центру (044) 459-07-40 або на номер (04563) 15-05, (04563) 6-11-11. Щоправда по телефону кол-центру важко додзвонитися. А тому ми надіслали інформаційний запит до керівництва ПАТ «Київобленерго» з проханням пояснити, коли нарешті телефон буде працювати у доступному для абонентів режимі Можна передати показники через СМС-повідомленння вказавши особовий рахунок та сам показник на номер 067 239 72 38

Формат SMS (для однозонних лічильників):

[Особовий рахунок][пробіл][показник]

Наприклад: 200022222 2345

Формат SMS (для двозонних лічильників):

[Особовий рахунок][пробіл][показник ніч] [пробіл][показник день]

Формат SMS (для тризонних лічильників):

[Особовий рахунок][пробіл][пік] [пробіл][напівпік] [пробіл][ніч]

3. Можна надіслати свої показники через електронну пошту

Для цього необхідно надіслати лист з показниками на адресу:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

В полі “Тема” обов’язково вкажіть “Показники”. Сервіс прийому EMAIL доступний тільки з 1 по 24 число поточного місяця.

Формат тексту EMAIL (для однозонних лічильників):

[Особовий рахунок][пробіл][показник]

2ХХХХХХХХ ХХХХХХХ

О/рахунок Показник

формат EMAIL (для двозонних лічильників):

2ХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ

О/рахунок Ніч День

формат EMAIL (для тризонних лічильників):

2ХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ

О/рахунок Пік Напівпік Ніч