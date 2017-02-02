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Вартість опалення для багатоповерхівок у Білій Церкві за січень

  • Середа, лют. 08 2017
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Вартість опалення для багатоповерхівок у Білій Церкві за січень

КП "Білоцерківтепломережа" оприлюднила інформацію про те, яка вартість опалення у багатоповерхових будинках нашого міста за січень 2017 року. 

Для того, аби дізнатися інформацію, потрібно зайти на сайт КП "Білоцерківтепломережа" та знайти свій будинок за вказаними адресами. 

Згідно цієї інформації вартість опалення у січні для будинків без лічильників зросла до 43, 57 грн. за кв м.

Нагадаємо, тарифи за жовтень та листопад були змінені, після того як Кабінет міністрів видав постанову про облік тарифу у будинках без лічильників по середнім показникам тарифу для будинків з лічильниками. Детальніше про це читайте ТУТ.

Таким чином тариф для будинків без лічильників за жовтень склав 11, 62 грн за кв м, а тариф за листопад - 23, 54 грн. за кв м

У грудні 2016 року тариф для будинків без лічильників уже становив 29,32 грн. за кв м

Нагадаємо також, що НКРЕКП в липні 2016 року затвердила тарифи для КП "Білоцерківтепломережа" для будинків без лічильників у розмірі 33, 38 грн за кв м. 

У середьому за чотири місяці опалювального сезону 2016-2017 років білоцерківці у будинках без лічильників оплачували опалення по вартості 27 грн за кв м

Таким чином, мешканці самі можуть визначити, що вигідніше: сплачувати по сталому тарифу упродовж всього опалювального сезону чи змінювати тариф кожного місяця, згідно вимог постанови КМУ №865 від 30 листопада 2016 року.

Також зазначимо, що у місті є будинки, де найменша оплата за опалення. Це будинок за адресою вул. Декабристів, 81. Там оплата за січень становить 16, 54 грн з кв м

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Опубліковано в ЖКГ

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Ні, вже всі поставили бойлери, так дешевше - 16.1%
Я взимку користуюся гарячою водою, а влітку - бойлером - 5.6%
Треба не тільки воду відключити, а й опалення зробити автономним і не залежати від монополіста - 34.3%
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