У Білій Церкві при будівництві ТК Novus пробили міський колектор

Три дні тому у Білій Церкві під час будівництва торгового центру Novus по вул. Леваневського, 26д сталася аварійна ситуація. Будівельники забили сваї прямо в міський колектор. Нині ліквідацією наслідків займаються працівники ТОВ "Білоцерківвода". Забудовник каже, що місто немає до них претензій та звинувачує міську архітектуру, яка нібито надала неправильні дані по розташуванню підземних міських комунікацій.

БЦ News звернувся за коментарями з цього приводу. Начальник управіння з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кузнєцов запевнив, що екологічної загрози для міста немає. А також заявив, що та каналізаційна труба була прокладена ще задовго до спорудження багатоповерхівок, тому про її існування не могли не знати геодезисти.

Представник забудовника Іван Нестерович заявив у розмові з кореспондентом БЦ News, що помилкові дані по розташування колектора надали їм в міському управління містобудування та архітектури. "Нам сказали, що колектор йде за 15 м від п'ятна забудови. Такі карти надали в архітектурі. Виявилося, що йде прямо під будівництвом. Місто до нас претензій немає", - сказав Іван Нестерович.

Відновлення колектора проводить ТОВ "Білоцерківвода", за що забудовник має заплатити концесіонеру за роботу. Також забудовник змушений буде перекласти каналізаційну трубу. За словами Ольги Бабій, директора ТОВ "Білоцерківвода", витоку каналізаційних стоків не відбулося, бо, по-перше, будівельники не пробили трубу наскрізь, а лише ввійшли в неї сваями, по-друге, труба не заповнена повністю.

За словами Ольги Бабій, така ситуація є помилкою геодезичної компанії. Адже саме геодезисти роблять топозйомку і наносять на карту мережі, а потім все це погоджується у різних служб, у віданні яких є водогін, каналізація, електромережі, теплотраси. Щоправда, ці служби не перевіряють правильність розташування комунікацій на карті, а лише їх наявність. Далі документи погоджуються в міській архітектурі.

Водночас, за інфомацією організації, яка займалася документацією по цій земельній ділянці, вони отримали топографічно-геодезичне змінання в масштабі 1:500 від КП "Архітектурно-планувальне бюро", що дії при управлінні містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради, на якому вже був неправильно нанесений колектор. Отримати коментар від управління не вдалося. Там заявили, що сьогодні скорочений робочий день і "всі на нараді".

Нагадаємо, нещодавно мешканці Білої Церкви, що проживають на залізничному селищі, а також мають дачні ділянки поруч, були обурені відповіддю управління містобудування та архітектури щодо будівництва через їх територію магістральної дороги.

Управління містобудування та архітектури упродовж 2016 року змінило чотирьох керівників. Нині ним керує в.о. Вікторія Пархоменко, яка має освіту юриста.