Встановлення теплових лічильників за кошти міського бюджету продовжиться

Так, звичайно - 41.3%

Ні, вже всі поставили бойлери, так дешевше - 16.1%

Я взимку користуюся гарячою водою, а влітку - бойлером - 5.6%

Треба не тільки воду відключити, а й опалення зробити автономним і не залежати від монополіста - 34.3%

Треба установити бойлери у школах, садочках і лікарнях замість централізованого постачання гар. води - 2.8%

: 143