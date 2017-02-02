Встановлення теплових лічильників за кошти міського бюджету продовжиться

Кошти будуть витрачати на ремонт доріг та прибудинкових територій, ремонт теплоцентралі на масиві Леваневського, передбачається також прокладання підземного переходу під залізничними коліями від вул. Митрофанова на масив Томилівський, адже в цьому місті трапляється найбільше випадків травмування та загибелі людей під колесами потягів, ремонт шкіл та садочків, спортивних закладів.
Планується реконструкція рекреаційної зони біля церкви УПЦ КП - 1 млн. грн.; продовжиться реконструкція бульвару Олександрійського від вул. Чорновала (Сломчинського) до будинку № 125 - 1, 490 млн. грн., реконструкція бул. Княгині Ольги - 700 тис. грн., реконструкція бул. М. Грушеського - 700 тис. грн. тощо.
Також планується подальше встановлення теплових лічильників, зокрема за такими адресами:
|- вул.Я.Мудрого 53/1
|- б-р Олександрійський 103
|- б-р Олександрійський 113
|- б-р Олександрійський 137
|- вул.Партизанська 18
|- б-р Олександрійський 169
|- б-р М.Грушевського 46
|- вул.Героїв Крут 98 ( кв.1-108)
|- вул.І.Мазепи 65а
|- вул.Курсова 38
|- вул.А.Линника 3
|- вул.Шолом Алейхема 98
|- вул.Шевченка 95
|- вул.Січневого прориву 15/12
|- вул.Гончара 10 ( гуртожиток)
|- вул.Шолом Алейхема 82
|- пров.Студентський 7
|- пров.Інститутський 3
|- вул.Леваневського 18
|- вул.Шевченка 146
|- вул.В.Стуса 10
|- вул.Вокзальна 22
|- вул.Пролетарська 8
|- вул.І.Кожедуба 155А
|- вул.І.Кожедуба 207А
|- вул.Січневого прориву 3
|- вул.Водопійна 14А
|- вул.Шевченка 122 а
|- просп.Князя Володимира 3
На що ще витратять кошти, можна переглянути у проекті рішення «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 22 грудня 2016 р. № 386-22-VІІ «Про бюджет м.Біла Церква на 2017 рік» у розділі «Проекти рішень міської ради» на сайті Білоцерківської міської ради.
Нагадаємо, бюджет розвитку Білої Церкви у 2016 році становив 150 млн. грн.
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