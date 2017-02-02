Увага! Прорвало трубу "ТЕЦ-місто"

17 січня розпочато аварійно-відновлювані роботи на магістральному трубопроводі "ТЕЦ - місто", де в результаті сильної зношеності труби (діаметр 820 мм) вранці стався порив з витіком теплоносія (р-н БК "Росава").

На даний час ведуться ремонтні роботи, які планується закінчити орієновно до 23:00-24:00 сьогоднішнього дня.

Для ліквідації аварії вживаються всі необхідні заходи.

Будь ласка, будьте уважні та обережні в районі ремонтних робіт.

Приносимо вибачення за тимчасові незручності.

За матеріалами сайту КП "Білоцерківтепломережа"

P.S. На засіданні виконкому 17 січня затвердили керівником ліквідації наслідків надзвичайної ситуації заступника міського голови Сергія Пахольчука. За словами заступника начальника управління з надзвичайних ситуацій Олександра Ушакова можливий частковий злив води зі систем опалення.

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Варто зазначити, що за опитування читачів сайту БЦ News мешканці Білої Церкви у своїй більшості за те, що постачання гарячої води відновили. Це питання вирішили вивчити депутати Білоцерківської міської ради.