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Увага! Прорвало трубу "ТЕЦ-місто"

  • Вівторок, січ. 17 2017
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Увага! Прорвало трубу &quot;ТЕЦ-місто&quot;

17 січня  розпочато аварійно-відновлювані роботи на магістральному трубопроводі "ТЕЦ - місто", де в результаті сильної зношеності труби (діаметр 820 мм) вранці стався порив з витіком теплоносія (р-н БК "Росава"). 

На даний час ведуться ремонтні роботи, які планується закінчити орієновно до 23:00-24:00 сьогоднішнього дня. 

Для ліквідації аварії вживаються всі необхідні заходи. 

Будь ласка, будьте уважні та обережні в районі ремонтних робіт.

Приносимо вибачення за тимчасові незручності.

За матеріалами сайту КП "Білоцерківтепломережа"

P.S. На засіданні виконкому 17 січня затвердили керівником ліквідації наслідків надзвичайної ситуації заступника міського голови Сергія Пахольчука. За словами заступника начальника управління з надзвичайних ситуацій Олександра Ушакова можливий частковий злив води зі систем опалення. 

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Варто зазначити, що за опитування читачів сайту БЦ News мешканці Білої Церкви у своїй більшості за те, що постачання гарячої води відновили. Це питання вирішили вивчити депутати Білоцерківської міської ради. 

 

garv

 

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Опубліковано в ЖКГ

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Чи потрібна місту гаряча вода?

Так, звичайно - 41.3%
Ні, вже всі поставили бойлери, так дешевше - 16.1%
Я взимку користуюся гарячою водою, а влітку - бойлером - 5.6%
Треба не тільки воду відключити, а й опалення зробити автономним і не залежати від монополіста - 34.3%
Треба установити бойлери у школах, садочках і лікарнях замість централізованого постачання гар. води - 2.8%

Всього голосів: 143
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