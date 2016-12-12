Приватні господарства стали активно виробляти електроенергію за "зеленим" тарифом

Власники вітрових та сонячних електроустановок потужністю до 30 кВт можуть стати енергонезалежними та продавати вироблену електроенергію в мережу за новими “зеленими” тарифами.

Держенергоефективності інформує, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, встановила нові “зелені” тарифи на електроенергію, вироблену сонячними та вітровими установками приватних домогосподарств.

Так, тарифи на електроенергію, згенеровану сонячними електроустановками потужністю до 30 кВт, які вмонтовано на дахах та/або фасадах приватних домогосподарств, залежать від періоду введення в експлуатацію установки:

з 01 квітня 2013 року по 31 грудня 2014 року – 987,44 коп/кВт•год (без ПДВ);

з 01 січня 2015 року по 30 червня 2015 року – 888,10 коп/кВт•год (без ПДВ);

з 01 липня 2015 року по 31 грудня 2015 року – 551,54 коп/кВт•год (без ПДВ);

з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року – 523,37 коп/кВт•год (без ПДВ);

з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2019 року – 498,17 коп/кВт•год (без ПДВ);

з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року – 447,76 коп/кВт•год (без ПДВ);

з 01 січня 2025 року по 31 грудня 2029 року – 398,83 коп/кВт•год (без ПДВ).

Тарифи на електроенергію, вироблену вітровими установками потужністю до 30 кВт, теж різні і залежать від дати запуску установки:

з 01 липня 2015 року по 31 грудня 2019 року – 320,25 коп/кВт•год (без ПДВ);

з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року – 287,63 коп/кВт•год (без ПДВ);

з 01 січня 2025 року по 31 грудня 2029 року – 256,50 коп/кВт•год (без ПДВ).

Держенергоефективності зазначає, що високий рівень “зелених” тарифів в Україні, у порівнянні з багатьма європейськими країнами, дозволяє зробити висновок: усім приватним домогосподарствам, які прагнуть стати не лише енергонезалежними, а ще й заробляти на продажу “зеленої” електроенергії в загальну мережу, варто встановлювати сонячну чи вітрову установку саме сьогодні. Наприклад, у 2016 році такою можливістю скористалося ще близько півтисячі приватних домогосподарств.

В Україні з моменту встановлення у 2015 році “зеленого” тарифу на закупівлю електроенергії, вироблену установками потужністю до 30 кВт, стрімко зростає кількість домогосподарств, які переходять на “чисті” джерела, на що звертає увагу Держенергоефективності. Ще у 3-ому кварталі 2015 році зафіксовано збільшення їх кількості на 40%, у 4-ому кварталі того ж року – вже на 84%. Подібна динаміка зберіглася і у 2016 році. Як бачимо, чимало українців усвідомлюють переваги використання відновлюваних джерел енергії, а держава готова їм у цьому допомогти.

За матеріалами КОДА