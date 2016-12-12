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Дороги у Білій Церкві від снігу чистять вчасно

  • Середа, січ. 11 2017
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Дороги у Білій Церкві від снігу чистять вчасно

11 січня на прес-конференції міський голова Геннадій Дикий подякував за прибирання снігу з доріг та прибудинкових територій відповідним організаціям та комунальним підприємствам.

За його словами, на початку цього року були сильні різдвяні морози та випала велика кількість опадів, які йшли п`ять діб підряд. Для прибирання снігового покриву на дорогах Білої Церкви було задіяно 32 одиниці техніки та 417 прибиральників. Зокрема, прибирали вулиці нашого міста: БЦ ШЕУ, три ЖЕКи, КАТП-1028 та допомагало технікою ТОВ «Білоцерківвода».

Упродовж  6-10 січня використано 490 т піщано-соляної суміші (очищено близько 250 км доріг та 230 км прибудинкових територій).

Очищення від снігу основних доріг міста відбувається вночі, коли на дорогах менше приватного та громадського транспорту, а другорядні дороги та прибудинкові території розчищаються вдень.

«Снігоприбиральна техніка працює щоночі з 22.00 до 05 години ранку. Всі комунальні служби і підприємства міста повністю справляються з покладеними на них обов'язками. В місті Біла Церква весь громадський транспорт ходить безперебійно і без суттєвих затримок », - сказав Геннадій Дикий.

За матеріалами сайту Білоцерківської міської ради

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Опубліковано в ЖКГ

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