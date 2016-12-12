Зниження вартості послуг ТОВ «Білоцерківвода» не буде

Про це повідомив міський голова Геннадій Дикий під час прес-конференції, відповідаючи на запитання журналіста БЦ News .

Річ у тім, що у кінці минулого року було прийняте рішення про зниження вартості електроенергії для оптових споживачів. Таке рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 20 грудня 2016 року на своєму засіданні. Упродовж 2017 року вартість електроенергії для промисловості знизиться у середньому на 15, 2%

Виникло запитання, чи вплине це на вартість послуг водопостачання на водовідведення, які надає ТОВ «Білоцерківвода» білоцерківцям або хоча б вплине на те, щоб тариф не зростав, адже у 2016 році на сайті концесіонера з’явилася новина, що підприємство уже подало до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг новий розрахунок тарифів, які можуть зрости приблизно на 20%.

За словами директора ТОВ «Білоцерківвода» набільші витрати підприємства припадають саме на оплату послуг електропостачання.

Нагадаємо, останній раз тарифи на послуги «Білоцерківвода» підвищилися у вересні 2016 року.

Так ось, міський голова Геннадій Дикий зазначив, що зниження тарифу не буде. «Тариф для другого класу споживачів електроенергії знизився з 2, 35 грн до 2, 26 грн. за 1 кВт. При цьому, улітку минулого року тариф на послуги ТОВ «Білоцерківвода» затверджувався з розрахунку 1, 58 грн. за 1 кВт. Тож, навіть враховуючи зниження цін на електрику для промисловості, вартість електроенергії для споживачів ІІ групи все одно зросла. Для нас нині постає завдання хоча б не підвищувати тариф», - зазначив міський голова Геннадій Дикий.

Також він додав, що вартість електроенергії зросла і для КП «Тролейбусне управління». Раніше підприємство платило по 1, 35 грн. за 1 кВт, а з 1 січня 2017 року платитиме по 2, 26 грн. за 1 кВт. Тому, за словами мера, уникнути підвищення вартості проїзду у тролейбусі не вдасться.