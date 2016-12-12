Біла Церква обіцяє до 2030 року суттєво зменшити енергоспоживання та викиди парникових газів

Ось такий садочок відкрили у грудні 2016 року у Києві . Опалюється він термонасосом. Вартість реконструкції - 51, 6 млн. грн.

Під кінець року депутати Білоцерківської міської ради ухвалили План дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату міста Біла Церква на 2017-2030 роки.

Згідно цього документу, наше місто ставить перед собою такі цілі:

- скоротити викиди CO2 на 40% до 2030 року у порівнянні із 2013 роком;

- скорочення споживання електроенергії бюджетними установами на 20% до 2030 року у порівнянні із 2013 роком;

- скорочення споживання природного газу домогосподарствами на 50% до 2030 року у порівнянні із 2013 роком;

- скорочення споживання електроенергії домогосподарствами на 5% до 2030 року у порівнянні із 2013 роком;

- скорочення споживання електроенергії для потреб зовнішнього освітлення на 40% до 2030 року у порівнянні із 2013 роком;

- скорочення споживання теплової енергії для потреб опалення в бюджетних установах та у будинках з централізованим теплопостачанням на 50% до 2030 року у порівнянні із 2013 роком;

- скорочення питомого споживання електроенергії для виробництва та транспортування теплової енергії на 20% до 2030 року у порівнянні із 2013 роком.

Для цього планується провести термомодернізацію, у першу чергу, бюджетних установ: провести енергетичні аудити будівель, встановити чи замінити вузли обліку теплової енергії та інших ресурсів, утеплити цокольні приміщення, покрівлі та в разі потреби перекрити дах, замінити вікна з дерев’яними рамами на пластикові, замінити вхідні двері , утеплити фасад мінеральними плитами, модернізувати інженерні системи будівлі. Це дозволить скоротити витрати на опалення на 50%, а споживання енергії не буде перевищувати 90 кВт год. на м. У першу чергу термомодернізація стосуватиметься 36 дитячих навчальних закладів міста, а також закладів освіти та охорони здоров'я.

Також у планах зменшення споживання енергетичних ресурсів на підприємствах, які забезпечують функціонування міської інфраструктури, а саме "Білоцерківтепломережа" та "Білоцерківвода", модернізація вуличного освітлення, видобуток біогазу на міському сміттєзвалищі для регенерації електричної та теплової енергії, розвиток системи громадського електротранспорту.

Також План дій розрахований на стимулювання фізичних осіб, ОСББ та ЖБК до участі в державній програмі енергоефективності, яка передбачає часткове відшкодування позик на енергоефективне обладнання та матеріали; прийняття міської програми підтримки ОСББ, яка передбачатиме додаткову фінансову підтримку заходів з енергоефективності у багатоквартирних будівлях у розмірі 40% від вартості енергоефективного обладнання та матеріалів; встановлення засобів обліку теплової енергії для забезпечення 100% обліку споживання ресурсів.

Всі ці плани потребують серйозного фінансування, кошти планують брати з таких джерел:

- кошти міського бюджету, передбачені на виконання програм з підтримки ОСББ, енергоефективності, охорони довкілля, платежів за енергосервісними контрактами;

- кошти державного бюджету, передбачені на фінансування програми з підвищення енергоефективності, фонду регіонального розвитку, фонду енергоефективності;

- пільгові кредити та позики міжнародних фінансових установ (Світовий банк, ЄБРР, ЄІБ, НЕФКО, USAID, SIDA тощо);

- кошти приватних компаній (енергосервісні компанії, інвестори в проекти відновлюваної енергетики тощо);

- інструменти міжнародного вуглецевого ринку;

- власні кошти населення та приватних компаній.

За реалізацію плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату міста Біла Церква відповідатиме відділ енергоефективності утворений з 1 січня 2017 року у складі 3 фахівців.

Дательніше з програмою можна ознайомитися на сайті Білоцерківської міської ради у розділі "Проекти рішень міської ради".