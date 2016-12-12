Чи готова влада Білої Церкви почути представників ОСББ, ЖБК та управителів?

Міська влада Білої Церкви, попри всі публічні заяви про готовність, не поспішає йти на співпрацю з мешканцями ОСББ/ЖБК та управителями багатоквартирних будинків. Саме зі скаргами на бездіяльність та відмови споживачі комунальних послуг звернулися до редакції сайту БЦ News з проханням оприлюднити ситуацію, яка склалася довкола створення, а точніше не створення, робочої групи, що мала проаналізувати юридичну сторону співпраці споживачів послуг ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА».

Як відомо, 21 жовтня 2016 року на круглому столі, який організувала Громадська рада при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради, вирішили створити робочу групу для того, аби з’ясувати всі юридичні аспекти співпраці ТОВ «Білоцерківвода» та ОСББ/ЖБК, приватних управителів.

Під час цього засідання був присутній Сергій Пахольчук, профільний заступник міського голови Білої Церкви. Тоді він заявив, цитуємо дослівно: «І от ідея круглого столу, щоб ми знайшли кроки назустріч одна юридична особа другій юридичній особі. Є така проблема, її треба вирішувати. Є Рада ОСББ, є юристи і нам треба більше збиратися».

Громадська рада після круглого столу звернулася до Геннадія Дикого з проханням створити й затвердити склад такої робочої групи. Він переадресував це прохання Сергію Пахольчуку, а вже пан Пахольчук у відповідь запропонував Громадській раді надати представників до цієї групи.

«Кандидатури 24.11. 2016 р. були надані, окрім представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА», оскільки концесіонер на прохання надати своїх представників відмовив. Проте, відповідь пана Пахольчука, надійшла у зовсім несподіваний спосіб», - каже Юлія Місевра, голова комітету Громадської ради із питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, природокористування, охорони довкілля.

За даними наших джерел, відмову надавати своїх представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» 24 листопада 2016 року надіслало чомусь…Анатолію Кравцю, в.п. начальника УЖКГ. У листі було зазначено, що створення робочої групи і розроблення типового договору є незаконним.

Таку ж відповідь лише через місяць, а саме 23 грудня, було нарешті отримано від Сергія Пахольчука, яка практично повністю копіює лист ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА». Зокрема, відмова у створенні такої групи пояснюється тим, що «жодними нормами чинного законодавства України не передбачено права органів місцевого самоврядування встановлювати умови договору для підприємств не комунальної власності...Таким чином, створення робочої групи щодо розроблення типового договору про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення суперечить нормам чинного законодавства».

Але ж Громадська рада і не просила створювати групу для розробки саме типового договору, оскільки дійсно форма та зміст типового договору уже затверджено Постановою КМУ від 21.07.2005 №630.

Громадська рада звернулася до міського голови для того, щоб юридично з’ясувати чи відповідає договір, який пропонує ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» для OСББ/ ЖБК та управителів багатоквартирних будинків нормам типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів. Адже представники OСББ/ЖБК на круглому столі обурювались саме тим, що договір концесіонера не відповідає типовому договору уряду. Тому врегулювати договірні відносини і було метою створення цієї робочої групи.

Хоча нічого надзвичайного громадськість міста не просила. Практика, коли місцева влада, природні монополісти і споживачі послуг співпрацюють заради вирішення спірних питань, не нова для України. Так, приміром, 30 грудня 2014 року у Департаменті житлово-комунальної інфраструктуриза підтримки керівництва Київської міської державної адміністрації створено робочу групу по удосконаленню договорів відносин між ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та ОСББ/ЖБК.

«Завдяки плідній співпраці фахівців та юристів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та ініціативної групи голів ЖБК узгоджено спрощену форму договору про розмежування відповідальності сторін щодо надання послуг з централізованого опалення, послуг з централізованого постачання гарячої води», - йдеться у повідомленні сайту Київської міської державної адміністрації.

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То чому ж у Білій Церкві чиновники, приватні надавачі послуг та споживачі цих же послуг ніяк не можуть порозумітися? Можливо, відповідь криється у кадровій політиці міського голови Геннадія Дикого? Нагадаємо, Сергій Пахольчук, заступник міського голови Білої Церкви, є рідним братом Олексія Пахольчука, який трудився, а можливо й до сих пір займає посаду технічного директор ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА».

БЦ News готовий опублікувати пояснення ситуації вищезгаданими у тексті особами.