Споживачі змушені будуть платити за газ колективно

20 грудня на прес-конференції начальник Білоцерківської філії з експлуатації газового господарства ПАТ "Київоблгаз" Ігор Савєльєва ще раз пояснив мешканцям, як буде розподілятися спожитий будинком газ серед його мешканців.
А розподілятиметься від рівномірно на всіх зареєстрований у будинку мешканців. Державу не хвилює, чи прописаний у квартирі один мешканець, а по факту проживає кілька, чи підігріває воду газом, чи гріється газплитою. Всі мешканці будинку заплатять за спожитий свій і сусідський газ рівномірно. Таким чином, у програші опиняються ті мешканці, які гріють воду бойлером, не використовують газ для опалення помешкання, сушіння одягу тощо, добросовісно зареєстрували у своїх квартирах всіх проживаючих.
У разі, якщо мешканці відмовляться від таких загальнобудинкових лічильників, їм будуть нараховувати споживання газу по нормі – 9, 8 куб м на одну зареєстровану у помешканні особу. До установки такого лічильника нараховували по нормі 7,8 кум м на особу.
У середньому споживачі Білої Церкви спожили у жовтні газу 5,8 куб м на особу. Проте, за даними Ігора Савельєва, цей показник не сталий. Уже з початком холодів білоцерківці почали споживати у середньому понад 8 куб м газу на одну особу.
Звісно, громадяни мають право встановлювати лічильник газу у своїй квартирі та сплачували за використаний газ лише за своїм лічильником. Але відтепер ця послуга стала платною. У Білій Церкві є 5 ліцензіатів, які мають право проводити такі роботи. Серед них і філія «Київоблгаз». Вартість установки з проектом та приладом обліку – 3800-4000 грн.
Тож обіцянка держави встановити у всіх квартирах вузли обліку газу безкоштовно не справдилася. А заяви окремих міністрів про те, що поквартирні вузли обліку газу будуть встановлювати й надалі, не підтверджуються фінансуванням.
Станом на 20 грудня газовики поставили у Білій Церкві вже 50 лічильників на будинки.
P.S. Квитанції за листопад за послуги газопостачання надійдуть найближчим часом. Їх відтепер друкують у Києві, а тому виникла затримка у роздачі квитанцій.