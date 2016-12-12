Споживачі змушені будуть платити за газ колективно

Як відомо, в червні 2016 року НКРЕКП зобов’язала філії газового господарства по всій Україні встановлювати за кошти держави лише загальнобудинкові лічильники. Раніше встановлювали за державні кошти лише поквартирні лічильники. Проте це було зроблено тільки у тих домівках, де є газові колонки. Як тільки цю частину роботи виконали, держава вирішила не витрачатися на поквартирні лічильники і оплачує установку лише загальнобудинкового лічильнику газу.

20 грудня на прес-конференції начальник Білоцерківської філії з експлуатації газового господарства ПАТ "Київоблгаз" Ігор Савєльєва ще раз пояснив мешканцям, як буде розподілятися спожитий будинком газ серед його мешканців.

А розподілятиметься від рівномірно на всіх зареєстрований у будинку мешканців. Державу не хвилює, чи прописаний у квартирі один мешканець, а по факту проживає кілька, чи підігріває воду газом, чи гріється газплитою. Всі мешканці будинку заплатять за спожитий свій і сусідський газ рівномірно. Таким чином, у програші опиняються ті мешканці, які гріють воду бойлером, не використовують газ для опалення помешкання, сушіння одягу тощо, добросовісно зареєстрували у своїх квартирах всіх проживаючих.

У разі, якщо мешканці відмовляться від таких загальнобудинкових лічильників, їм будуть нараховувати споживання газу по нормі – 9, 8 куб м на одну зареєстровану у помешканні особу. До установки такого лічильника нараховували по нормі 7,8 кум м на особу.

У середньому споживачі Білої Церкви спожили у жовтні газу 5,8 куб м на особу. Проте, за даними Ігора Савельєва, цей показник не сталий. Уже з початком холодів білоцерківці почали споживати у середньому понад 8 куб м газу на одну особу.

Звісно, громадяни мають право встановлювати лічильник газу у своїй квартирі та сплачували за використаний газ лише за своїм лічильником. Але відтепер ця послуга стала платною. У Білій Церкві є 5 ліцензіатів, які мають право проводити такі роботи. Серед них і філія «Київоблгаз». Вартість установки з проектом та приладом обліку – 3800-4000 грн.

Тож обіцянка держави встановити у всіх квартирах вузли обліку газу безкоштовно не справдилася. А заяви окремих міністрів про те, що поквартирні вузли обліку газу будуть встановлювати й надалі, не підтверджуються фінансуванням.

Станом на 20 грудня газовики поставили у Білій Церкві вже 50 лічильників на будинки.

P.S. Квитанції за листопад за послуги газопостачання надійдуть найближчим часом. Їх відтепер друкують у Києві, а тому виникла затримка у роздачі квитанцій.