Тарифи на опалення у Білій Церкві знизяться

20 грудня на прес-конференції міського голови Білої Церкви мешканців міста проінформували про те, як буде проведений перерахунок за опалення для будинків, які не мають лічильників обліку тепла.

Як відомо, 30 листопада 2016 року Кабінет Міністрів України видав постанову, згідно якої, у містах, де 50% багатоповерхівок обладнано тепловими лічильниками, вартість опалення для будинків без лічильників рахуватиметься за середньозваженим показником споживання будинків із лічильниками тепла.

У Білій Церкві упродовж 2016 року було установлено 90 лічильників обліку тепла. Тоді як у 2015 році таких лічильників поставили лише 10. Таким чином, 343 будинки у нашому місті уже мають лічильники тепла, а 326 будинків поки що ні. Але, оскільки лічильники ставили спершу на багатоповерхові будинки, то у перерахунку на площу, уже 76,9% опалювальних площ споживачі у Білій Церкві оплачують по лічильнику.

У жовтні, за інформацією Олексія Ходаня, заступника директора КП «Білоцерківтепломережа», вартість опалення у будинках без лічильника становила 14,94 грн за кв м у жовтні та 30,62 грн за кв м у листопаді. Після того, як постанова КМУ набрала чинності, буде здійснено перерахунок.

Вартість опалення для будинків без лічильника у Білій Церкві становитиме:

- 11, 62 грн. за жовтень

- 23,54 грн за листопад

Варто нагадати, що НКРЕКП встановив такі тарифи для Білої Церкви на опалення: 33,38 грн за кв м та 1305,21 грн за Гкал. Таким чином, встановлення теплових лічильників у понад 50% багатоповерхівок Білої Церкви дозволило знизити вартість опалення і для тих будинків, які їх не мають. Проте ця постанова КМУ діє лише на 2016-2017 опалювальний період. А тому встановлювати лічильники тепла у Білій Церкві продовжать і наступного року у решті будинків.

Також, за словами мера Геннадія Дикого, усі теплові лічильники будуть передані на баланс Тепломережі, а відтак, вона й нестиме відповідальність за їх утримання, крім того вузол обліку буде застрахований. Хоча це не знімає із мешканців обов’язку бути пильними та повідомляти правоохоронцям у разі появи невідомих осіб у підвалах ваших будинків.