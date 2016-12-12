Тарифи на опалення у Білій Церкві знизяться

Як відомо, 30 листопада 2016 року Кабінет Міністрів України видав постанову, згідно якої, у містах, де 50% багатоповерхівок обладнано тепловими лічильниками, вартість опалення для будинків без лічильників рахуватиметься за середньозваженим показником споживання будинків із лічильниками тепла.
У Білій Церкві упродовж 2016 року було установлено 90 лічильників обліку тепла. Тоді як у 2015 році таких лічильників поставили лише 10. Таким чином, 343 будинки у нашому місті уже мають лічильники тепла, а 326 будинків поки що ні. Але, оскільки лічильники ставили спершу на багатоповерхові будинки, то у перерахунку на площу, уже 76,9% опалювальних площ споживачі у Білій Церкві оплачують по лічильнику.
У жовтні, за інформацією Олексія Ходаня, заступника директора КП «Білоцерківтепломережа», вартість опалення у будинках без лічильника становила 14,94 грн за кв м у жовтні та 30,62 грн за кв м у листопаді. Після того, як постанова КМУ набрала чинності, буде здійснено перерахунок.
Вартість опалення для будинків без лічильника у Білій Церкві становитиме:
- 11, 62 грн. за жовтень
- 23,54 грн за листопад
Варто нагадати, що НКРЕКП встановив такі тарифи для Білої Церкви на опалення: 33,38 грн за кв м та 1305,21 грн за Гкал. Таким чином, встановлення теплових лічильників у понад 50% багатоповерхівок Білої Церкви дозволило знизити вартість опалення і для тих будинків, які їх не мають. Проте ця постанова КМУ діє лише на 2016-2017 опалювальний період. А тому встановлювати лічильники тепла у Білій Церкві продовжать і наступного року у решті будинків.
Також, за словами мера Геннадія Дикого, усі теплові лічильники будуть передані на баланс Тепломережі, а відтак, вона й нестиме відповідальність за їх утримання, крім того вузол обліку буде застрахований. Хоча це не знімає із мешканців обов’язку бути пильними та повідомляти правоохоронцям у разі появи невідомих осіб у підвалах ваших будинків.