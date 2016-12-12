Є питання по субсидіях? Дзвоніть!

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Список «гарячих ліній» з питань надання житлових субсидій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Київської області
|№
|Район/місто
|Номер «гарячої лінії»
|Відповідальна особа
|1
|Баришівський
|(04576) 5-23-05 (04576) 5-25-48
|Бикова І. О.
|2
|Білоцерківський
|(04563) 9-09-42
|Дяченко І. Д.
|3
|Богуславський
|(04561) 5-16-64
|Савченко Я. І.
|4
|Бориспільський
|(04595) 5-13-13
|Маршевська С. М.
|5
|Бородянський
|(04577) 5-14-91
|Черняк Г.М.
|6
|Броварський
|(04594) 7-20-62 (04594) 5-45-47
|Опенько Ю. А.
|7
|Васильківський
|(04570) 2-49-12
|Зверова Т.М.
|8
|Вишгородський
|(04596) 5-26-34 (04596) 5-44-75
|Заблоцька Г. Я.,Амєліна І. Б.
|9
|Володарський
|(04569) 5-17-08
|Вітенко Н.С.
|10
|Згурівський
|(04570) 5-15-42
|Воробей М.Г.
|11
|Іванківський
|(04591) 5-36-93
|Макаренко Н. М.
|12
|Кагарлицький
|(04573) 5-41-02
|Коробенко Н. О.
|13
|К-Святошинський
|450-04-87
|Чепкевич О. Г.
|14
|Макарівський
|(04578) 5-25-86
|Желобецька Н. П.
|15
|Миронівський
|(04574) 5-26-38
|Микитенко М. Б.
|16
|Обухівський
|(095) 944-34-80
|Леванда В. В.
|17
|П.Хмельницький
|(04567) 5-28-96
|Метельська Т. І.
|18
|Поліський
|(04592) 5-16-23
|Мишко Л. В.
|19
|Рокитнянський
|(04562) 5-15-49
|Ігнатьєва Т.М.
|20
|Сквирський
|(067) 923-10-16 (04568) 5-34-70
|Приймаченко І.С.
|21
|Ставищенський
|(04564) 5-18-33
|Михальчук Ж.Г.
|22
|Таращанський
|(04566) 4-25-30
|Штельмах В. Г.
|23
|Тетіївський
|(04560) 5-12-06
|Лавренюк Л. М.
|24
|Фастівський
|(04565) 5-40-41
|Любченко О.М.
|25
|Яготинський
|(04575) 5-61-27
|Омельчук Т.В.,Куроп’ятник Л.В.
|26
|м. Березань
|( 04576) 6-29-03
|Кавун О.Л.
|27
|м. Біла Церква
|(04563) 5-33-25 (04563) 5-85-34
|Кіліхевич Г. В.,Ляшенко Л. П.
|28
|м. Бориспіль
|(04595) 5-47-04
|Лавренюк Т. М.
|29
|м. Бровари
|(04594) 4-61-73(04594) 6-29-37
|Горова Л. С.,Цикалевич Т. А.
|30
|м. Буча
|(04597) 4-99-01
|Дядюра Т.І.
|31
|м. Васильків
|(04571) 6-29-61
|Косяк Л.Ю.
|32
|м. Ірпінь
|(04597) 6-27-85
|Пилипенко Н. М.
|33
|м. Обухів
|(04572) 6-42-20(04572) 5-02-46
|Бублик Л. П.,Левченко С. П.
|34
|м. П-Хмельницький
|(04567) 5-18-70
|Іванюк І.В.
|35
|м. Славутич
|(04579) 3-01-12
|Мартиненко С. М.
|36
|м. Ржищів
|(04573) 2-14-40
|Іщенко Н. В.
|37
|м. Фастів
|(04565) 5-15-02 (04565) 6-25-00
|Поліщук О. М.,Прокопець С. М.
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- П'ятниця, груд. 16 2016
- Автор bc-news
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