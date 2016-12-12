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Є питання по субсидіях? Дзвоніть!

  • П'ятниця, груд. 16 2016
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Є питання по субсидіях? Дзвоніть!

У вас є запитання по субсидіях? Ось телефон: 

Список «гарячих ліній» з питань надання житлових субсидій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Київської області
Район/місто Номер «гарячої лінії» Відповідальна особа
1 Баришівський (04576) 5-23-05                (04576) 5-25-48 Бикова І. О.
2 Білоцерківський (04563) 9-09-42 Дяченко І. Д.
3 Богуславський (04561) 5-16-64 Савченко Я. І.
4 Бориспільський (04595) 5-13-13 Маршевська С. М.
5 Бородянський (04577) 5-14-91 Черняк Г.М.
6 Броварський (04594) 7-20-62        (04594) 5-45-47 Опенько Ю. А.
7 Васильківський (04570) 2-49-12 Зверова Т.М.
8 Вишгородський (04596) 5-26-34                 (04596) 5-44-75 Заблоцька Г. Я.,Амєліна І. Б.
9 Володарський (04569) 5-17-08 Вітенко Н.С.
10 Згурівський (04570) 5-15-42 Воробей М.Г.
11 Іванківський (04591) 5-36-93 Макаренко Н. М.
12 Кагарлицький (04573) 5-41-02 Коробенко Н. О.
13 К-Святошинський 450-04-87 Чепкевич О. Г.
14 Макарівський (04578) 5-25-86 Желобецька Н. П.
15 Миронівський (04574) 5-26-38 Микитенко М. Б.
16 Обухівський (095) 944-34-80 Леванда В. В.
17 П.Хмельницький (04567) 5-28-96 Метельська Т. І.
18 Поліський (04592) 5-16-23 Мишко Л. В.
19 Рокитнянський (04562) 5-15-49 Ігнатьєва Т.М.
20 Сквирський (067) 923-10-16             (04568) 5-34-70 Приймаченко І.С.
21 Ставищенський (04564) 5-18-33 Михальчук Ж.Г.
22 Таращанський (04566) 4-25-30 Штельмах В. Г.
23 Тетіївський (04560) 5-12-06 Лавренюк Л. М.
24 Фастівський (04565) 5-40-41 Любченко О.М.
25 Яготинський (04575) 5-61-27 Омельчук Т.В.,Куроп’ятник Л.В.
26 м. Березань ( 04576) 6-29-03 Кавун О.Л.
27 м. Біла Церква (04563) 5-33-25            (04563) 5-85-34 Кіліхевич Г. В.,Ляшенко Л. П.
28 м. Бориспіль (04595) 5-47-04 Лавренюк Т. М.
29 м. Бровари (04594) 4-61-73(04594) 6-29-37 Горова Л. С.,Цикалевич Т. А.
30 м. Буча (04597) 4-99-01 Дядюра Т.І.
31 м. Васильків (04571) 6-29-61 Косяк Л.Ю.
32 м. Ірпінь (04597) 6-27-85 Пилипенко Н. М.
33 м. Обухів (04572) 6-42-20(04572) 5-02-46 Бублик Л. П.,Левченко С. П.
34 м. П-Хмельницький (04567) 5-18-70 Іванюк І.В.
35 м. Славутич (04579) 3-01-12 Мартиненко С. М.
36 м. Ржищів (04573) 2-14-40 Іщенко Н. В.
37 м. Фастів (04565) 5-15-02         (04565) 6-25-00 Поліщук О. М.,Прокопець С. М.

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Опубліковано в ЖКГ
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