У Білій Церкві відмовилися від видачі дозволів на автономне опалення окремих квартир

На сайті Білоцерківської міської ради опублікований звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення Білоцерківської міської ради від 16 вересня 2009 року № 1110 «Про видачу дозволів на відключення споживачів від мереж централізованого опалення і постачання гарячої води та облаштування квартир, приміщень індивідуальним опаленням за кошти споживача». Згідно документу, щасливчиками виявилося всього 2391 власників помешкань.

У документі подаються такі статистичні дані:

- кількість звернень та скарг громадян міста до органів місцевого самоврядування з приводу отримання неякісних житлово-комунальних послуг з опалення та гарячого водопостачання:

у 2009 році – 126

у 2010 році – 2

у 2011 році – 3

у 2012 році – 2

у 2013 році – 5

у 2014 році – 6

у 2015 році – 3

у 2016 році – 7

- кількість дозволів на відключення від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання виданих громадянам:

у 2009 році – 416

у 2010 році – 606

у 2011 році – 395

у 2012 році – 245

у 2013 році – 202

у 2014 році – 269

у 2015 році – 258

у 2016 році – 0

Автори звіту вважають: «Відбулось значне зменшення кількості звернень та скарг громадян міста до органів місцевого самоврядування з приводу отримання неякісних житлово-комунальних послуг. З прийняттям даного регуляторного акта, громадяни які скаржились на неякісні послуги опалення та гарячого водопостачання, зараз мають змогу отримати дозвіл на встановлення індивідуального опалення, якщо житлові умови та технічний стан квартир (приміщень) яких дійсно цього потребують».

Щоправда в наступному абзаці автори суперечать самі собі, адже повідомляють, що останнє засідання постійно діючої міжвідомчої комісії виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання відбулося 18 листопада 2015 року, її подальша діяльність була призупинена в зв’язку з кадровими змінами її складу.

Але не тільки кадрові зміни завадили комісії видавати такі дозволи. Чиновники ретельно вивчили законодавство і виявили, що комісія має право не розглядати заяву окремо мешканця про відключення від опалення до прийняття рішення про відключення від мереж централізованого теплопостачання всього будинку. Бо це нібито створить проблеми з опаленням тих житлових приміщень, що не обладнані індивідуальним опаленням, при цьому, у першу чергу, постраждають соціально незахищені та малозабезпечені верстви населення.

Таким чином, у Білій Церкві видано дозволів на відключення від систем неякісного опалення помешкання – 2391. Решта мешканців такого права позбавлені. Виникає питання: чому комісія раніше не вивчила досконало законодавство і поставила мешканців Білої Церкви у нерівні умови?

Нагадаємо, у 2016 році міська влада запевнила мешканців, що гаряча вода є збитковою послугою, а тому її подавати не будуть.

За матеріалами сайту Білоцерківської міської ради