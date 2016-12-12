На Київщини більше половини боржників за газ не оформили субсидію

З початку опалювального сезону борги мешканців Київщини за газ почали динамічно зростати і на сьогодні складають понад 800 мільйонів гривень. Основний приріст заборгованості спостерігається серед тих споживачів газу, котрі не оформили субсидію.

На разі біля 440 тисяч клієнтів ТОВ «Київоблгаз Збут» із загальним боргом 463 млн. гривень не оформили субсидію.

«Якщо родина не в змозі оплатити за енергоносії самостійно, їй необхідно оформлювати державну допомогу. В протилежному випадку є перспектива не тільки залишитись без газу, а ще й оплачувати борги в судовому порядку», - зазначив директор ТОВ «Київоблгаз Збут» Денис Смоляков.

Щоб оформити субсидію мешканцям області необхідно направити заповнену заяву та декларацію про доходи в органи соціального захисту населення за місцем проживання. На державну допомогу можуть претендувати родини, якщо їх витрати на комунальні послуги перевищують 15% сукупного місячного доходу сім’ї. Оформити субсидію мають можливість також безробітні та споживачі, що мають борги за газ.

Порядок визначення доходів родини при оформленні субсидії

Після того, як споживачу надається субсидія, ТОВ «Київоблгаз Збут» отримує від відділу соцзахисту інформацію щодо розміру допомоги, перерахованої споживачу. Ця субсидія зараховується на особовий рахунок споживача газу. Розмір обов’язкового платежу, як і розмір допомоги, також визначається органами соціального захисту населення.

Безробітні теж мають право на субсидію

У випадку накопичення боргів за енергоносій, газова компанія буде змушена припинити доставку газу, як це передбачено законодавством. Для відновлення доведеться сплатити всю суму боргу та послуги з відновлення. З початку року на Київщині за газові борги були відключені від газопостачання біля 7 тисяч злісних неплатників.

З інформацією щодо оформлення субсидії можна ознайомитись на сайті http://teplo.gov.ua/, або запитати у фахівців урядової гарячої лінії 1545.

За матеріалами "Київоблгаз Збут"