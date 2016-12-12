ОСББ у Білій Церкві відмовляється платити ТОВ "Білоцерківвода" за різницю у показниках лічильників

1 грудня на сесії Білоцерківської міської ради прозвучав запит від депутата-свободівця Вадима Кошеля стосовно питання припинення водопостачання ОСББ «Галактика», що розташовано за адресою: вул. Олександрійський бульвар, 169. У листопаді ТОВ «Білоцерківвода» повідомила мешканців про намір відключити воду, мотивуючи це тим, що ОСББ відмовляється укладати з концесіонером відповідний договір. За словами Вадима Кошеля, цей аргумент не відповідає дійсності. ОСББ запропонувало укласти індивідуальні прямі договори між мешканцями будинку та концесіонером, відмовляючись від укладання колективного договору.

Правомірність таких намірів мешканців ОСББ було підтверджено рішенням Господарського суду Київської області. До цього часу мешканці сплачували саме за індивідуальними договорами.

Суть питання у тому, що за колективним договором між ОСББ та концесіонером витрати, які є різницею між загальнобудинковим лічильником і поквартирними приладами обліку, порівно оплачують мешканці будинку. У разі укладання індивідуальних договорів мешканці платять за спожиту воду тільки за показниками свого лічильника у квартирі.

Загроза відключення водопостачання стосується й ОСББ «Академіка Кримського, 10» з тієї ж причини.

Це питання вже обговорювалося на засіданні Громадської ради м. Біла Церква. Тоді дійти згоди між представниками ОСББ та ТОВ «Білоцерківвода» не вдалося.

«Головам правління потрібно укласти договори з ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» та сплачувати за надані послуги по загальнобудинковому лічильнику, - вважає «Білоцерківвода». - Тому що вода використовується виключно в межах будинку і ніде дітися не може. Та кількість води, яка надійшла у багатоквартирний будинок та зафіксована загальнобудинковим лічильником, спожита безпосередньо ОСББ, на власні потреби мешканцями, на послуги по утриманню багатоквартирного будинку і прибудинкової території, промивка внутрішньобудинкових мереж».

З такою позицією не згодні представники ОСББ та ЖБК міста. А от мешканці будинків, які обслуговують ЖЕКи не помічають цієї проблеми, адже різниця у показниках лічильників покривається платою з квадратного метра на утримання прибудинкової території.

Міський голова Геннадій Дикий доручив своєму профільному заступнику Сергію Пахольчуку створити комісію з представників ОСББ та концесіонера та вирішити це питання, аби не допустити відключення води.

Та чи зможе комісія об’єктивно розглянути це питання, враховуючи, що Сергій Пахольчук очолить комісію, а його брат Олексій Пахольчук працює технічним директором на ТОВ «Білоцерківвода»? Хочеться надіятися, що зможе...

В листопаді 2015 року ОСББ «Галактика» повідомило про розірвання договору з «ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» та направило свій проект нового договору.