ОСББ у Білій Церкві відмовляється платити ТОВ "Білоцерківвода" за різницю у показниках лічильників

Правомірність таких намірів мешканців ОСББ було підтверджено рішенням Господарського суду Київської області. До цього часу мешканці сплачували саме за індивідуальними договорами.
Суть питання у тому, що за колективним договором між ОСББ та концесіонером витрати, які є різницею між загальнобудинковим лічильником і поквартирними приладами обліку, порівно оплачують мешканці будинку. У разі укладання індивідуальних договорів мешканці платять за спожиту воду тільки за показниками свого лічильника у квартирі.
Загроза відключення водопостачання стосується й ОСББ «Академіка Кримського, 10» з тієї ж причини.
Це питання вже обговорювалося на засіданні Громадської ради м. Біла Церква. Тоді дійти згоди між представниками ОСББ та ТОВ «Білоцерківвода» не вдалося.
«Головам правління потрібно укласти договори з ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» та сплачувати за надані послуги по загальнобудинковому лічильнику, - вважає «Білоцерківвода». - Тому що вода використовується виключно в межах будинку і ніде дітися не може. Та кількість води, яка надійшла у багатоквартирний будинок та зафіксована загальнобудинковим лічильником, спожита безпосередньо ОСББ, на власні потреби мешканцями, на послуги по утриманню багатоквартирного будинку і прибудинкової території, промивка внутрішньобудинкових мереж».
З такою позицією не згодні представники ОСББ та ЖБК міста. А от мешканці будинків, які обслуговують ЖЕКи не помічають цієї проблеми, адже різниця у показниках лічильників покривається платою з квадратного метра на утримання прибудинкової території.
Міський голова Геннадій Дикий доручив своєму профільному заступнику Сергію Пахольчуку створити комісію з представників ОСББ та концесіонера та вирішити це питання, аби не допустити відключення води.
Та чи зможе комісія об’єктивно розглянути це питання, враховуючи, що Сергій Пахольчук очолить комісію, а його брат Олексій Пахольчук працює технічним директором на ТОВ «Білоцерківвода»? Хочеться надіятися, що зможе...
В листопаді 2015 року ОСББ «Галактика» повідомило про розірвання договору з «ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» та направило свій проект нового договору.