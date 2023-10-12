У скільки обійдеться платникам податків утримання міської влади у 2024 році?

Депутати затвердили бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на 2024 рік. У рішенні детально розписано, які будуть доходи та витрати у прийдешньому році, а також витрати по видаткам.

Загалом доходи місцевого бюджету на 2024 рік заплановані у сумі 2 349 357 214 гривень, видатки – у сумі 2 346 360 426 гривень. Тобто доходи і видатки складуть близько 2, 3 млрд грн.

Найбільше витрачатиме громада на освіту – 53%, житлово-комунальне господарство – 10%, на органи місцевого самоврядування – 8%, на культуру – 5%, на охорону здоров’я, соціальний захист та спорт - по 4% від загальної кількості видатків.

У скільки ж обійдеться платникам податків громади утримання органів місцевого самоврядування?

На утримання структурних підрозділів Білоцерківської міської ради заклали 173, 4 млн грн, з них – 155, 5 млн грн витратять на зарплату, а 6, 7 млн грн – на комунальні послуги, послуги зв’язку, Інтернет, програмне забезпечення та інші поточні видатки.

Цікаво, що утримання міської влади платникам податків обходиться практично у таку ж суму, що й на забезпечення роботи житлово-комунального господарства у 2024 році. На ці завдання передбачено 176, 050 млн грн.