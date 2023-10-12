Під час снігопадів в'їзд ванатжівок у місто та стоянка авто вздовж проїзної частини заборонена

12 грудня виконком БМР ухвалив рішення про заборону в'їзду великогабаритного та великовагового транспорту у місто під час снігопадів.

З метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки та з міркувань безпеки дорожнього руху, виконавчий комітет міської ради прийняв рішення про вжиття невідкладних заходів щодо забезпечення безпечної життєдіяльності населення Білоцерківської міської територіальної громади, функціонування міського господарства на час ускладнення погодних умов.Відтак під час снігопадів, снігових заметів, хуртовини, ожеледиці буде заборонено :

- в’їзд великогабаритного та великовагового транспорту, маса якого перевищує вагові параметри, зазначені пунктом 22.5 ПДР, крім транспорту необхідного для забезпечення життєдіяльності громади;

- зупинку і стоянку транспортних засобів вздовж проїзної частини по вулицях та бульварах: Ярослава Мудрого, Богдана Хмельницького, Василя Стуса, Івана Мазепи, Привокзальна, Олеся Гончара, Небесної Сотні, Андрея Шептицького, В’ячеслава Чорновола, Зелена, Героїв УПА, Степана Бандери, Академіка Линника, Волонтерська, Добровольчих батальйонів, Гоголя, Княгині Ольги, Олександрійський, Шолом-Алейхема (від вулиці Ярмаркової в напрямку Ярослава Мудрого).

Стоянка вищезазначених автотранспортних засобів здійснюватиметься на в’їздах до м. Біла Церква:

- автомобільна дорога по вул. Сквирське шосе (в районі Білоцерківського вантажного

авіаційного комплексу);

- автомобільна дорога по п-ту Незалежності (в районі кругового руху);

- автомобільна дорога по вул. Київська (в районі АЗК БРСМ НАФТА);

- автомобільна дорога Р17 (6км) (в районі повороту на с. Пилипча).

Департаменту житлово-комунального господарства доручено забезпечити шляхом укладання договорів, наявність спеціалізованої техніки для проведення робіт з буксирування та визволення з снігових заметів транспортних засобів.

Полку патрульної поліції в м. Біла Церква та Білоцерківському районі управління патрульної поліції у Київській області Департаменту патрульної поліції та КП БМР «Муніципальна варта» рекомендовано організувати патрулювання вказаних доріг, за можливості, збільшити кількість екіпажів для контролю дорожньої обстановки на території під час погіршення погодних умов.

За матеріалами БМР