За порушення комендантської години - штраф у розмірі 8 500-340 000 грн?

Парламент прийняв у 1 читанні законопроєкт про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години.

У суботу, 9 грудня, Верховна Рада підтримала законопроект про штрафи за порушення комендантської години. Законопроєкт №10195 парламент ухвалив у першому читанні. За нього проголосували 233 депутати.

Законопроект передбачає доповнення Кодексу новою статтею 210-2. Поряд з цим, змінами до статті 262 КУпАП передбачається надати право органам поліції провадити адміністративне затримання щодо порушників комендантської години.

Які будуть штрафи

Отже, порушення комендантської години (заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень) – буде тягнути за собою накладення штрафу на громадян від 8 500 до 17 000 грн.

За вчинення цих же дій протягом року – штраф для громадян від 17 000 до 34 000 грн.

Порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану – тягне за собою накладення штрафу на керівника суб’єкта господарювання, фізичну особу-підприємця від 51 000 до 102 000 грн.

Ці ж дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу на керівника суб’єкта господарювання, ФОПа від 170 000 до 340 000 грн.

Крім того, змінами до статті 262 КУпАП передбачається надати право органам поліції провадити адміністративне затримання щодо порушників комендантської години.

Поряд з цим, передбачається внесення змін до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» щодо наділення військових адміністрацій повноваженнями із встановлення на відповідній території режиму роботи суб’єктів господарювання.

Адмінзатримання та штрафи рівня Кримінального кодексу

Раніше у Комітеті з питань правоохоронної діяльності зазначили, що «загалом законопроект отримав схвальні висновки», однак як Міністерство юстиції України, так і Головне науково-експертне управління ВР вказали, що запропонований законопроектом розмір штрафу не відповідає ступеню суспільної небезпечності адміністративного правопорушення. Подібні розміри штрафів передбачені у кримінальному законодавстві України за вчинення кримінальних правопорушень.

Тож наразі невідомо, якими штрафи будуть остаточно, адже законопроєкт ще не прийнято в цілому.