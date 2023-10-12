Секретаря Білоцерківської міської ради відправили у відставку

Володимир Вовкотруб не полишив своїх обов'язків голови лічильної комісії, хоча розумів, що це не сподобається колегам по фракції

30 листопада відбулося засідання позачергової 46 сесії Білоцерківської міської ради, на якому шляхом таємного голосування було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень та звільнення секретаря міської ради Дмитра Киришуна. За таке рішення секретар «зміг назбирати» аж 26 голосів депутатів із 29 присутніх в сесійній залі. Проти його звільнення не проголосував ніхто.

Рішення розглядалося в напруженій обстановці. Правоохоронці ще зранку оточили будівлю міськради, куди намагалися пройти військові, що підтримують Дмитра Киришуна. Щоправда кількох з них запустили до міської ради і надали їм слово.

На вулиці також мітингували громадяни, які підтримували проєкт рішення про призупинення повноважень депутатів БМР від партії «ОПЗЖ». Цей проєкт рішення подав депутат від партії "Європейська Солідарність" Микола Гопайнич. Його активно підтримали депутати від партії "Слуга народу". І якщо для партії "Європейська Солідарність" - ця ініціатива не нова, адже її депутат Максим Коноплястий ще на початку каденції вимагав звільнити міську раду від послідовників Партії регіонів, то ось "слуг" співпраця з ОПЗЖ ніяк не хвилювала. Тож, напевно, така раптова неприязнь до колег з цієї партії, обумовлювалася тим, що вони теж вирішили підтримати відставку секретаря міськради.

До того ж під час сесії до сесійної зали зайшов один із мітингувальників, який вирішив фізично вивести одного з депутатів ОПЗЖ, чим ледь не спричинив бійку.

Офіційна причина, чому людей не пустили до сесійної зали, нібито анонімне повідомлення про замінування міської ради. Поліцейські перевірили інформацію про можливу загрозу, не виявили небезпеки, відповідно депутати розпочали роботу.

Позачергова 46 сесія була скликана за поданням більшості депутатів БМР про дострокове припинення повноважень та звільнення з посади секретаря білоцерківської міської ради Дмитра Киришуна.

Колеги секретаря Дмитра Киришуна з фракції «Слуга народу» намагалися зняти це питання з порядку денного, але їхню пропозицію не підтримали інші депутати.

Несподівано сумно завершилася ця сесія і ще для одного депутата від «Слуг народу» Володимира Вовкотруба. Він, як голова лічильної комісії, не погодився покинути сесійну залу зі своїми колегами по фракції та виконав свої повноваження як голова лічильної комісії. Такі кроки Володимира Вовкотруба однопартійці розцінили як демарш та на засіданні фракції політичної партії «Слуга народу» вирішили за недотримання партійної дисципліни виключити його зі складу фракції з пропозицією застосувати щодо нього імперативний мандат (тобто взагалі позбавити депутатського мандату).

«Мене не запрошували на засідання фракції. Я так розумію це емоційне рішення, адже я нічого не порушив. Я не підтримав звільнення секретаря Білоцерківської міської ради, але виконав свої повноваження як голова лічильної комісії», - зазначив Володимир Вовкотруб.

Коли насправді буде звільнений Дмитро Киришун з посади секретаря, наразі невідомо. Адже нині він, можливо, перебуває на лікарняному.