У Білій Церкві планують підвищити вартість ритуальних послуг

Проєкт регуляторного акта про тарифи на ритуальні послуги був розроблений у зв’язку з тим, що діючі тарифи на ритуальні послуги, які були затверджені рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 22 грудня 2020 року №756, станом на 01.01.2024 року будуть збитковими і не покриватимуть фактичних витрат підприємства на їх надання.

«Враховуючи пандемію та початок повномасштабного військового вторгнення, у 2022 році не було перегляду жодних тарифів. Тому зараз запущено процедуру приведення тарифів до економічно обґрунтованих на послуги, які надає комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг», - пояснила заступниця міського голови Інна Новогребельська.

У разі впровадження даного регуляторного акта підприємство отримає економічно обґрунтовані тарифи, а населення – своєчасні, якісні і в повному обсязі ритуальні послуги, пов’язані з похованням.

Зміна тарифів КП БМР «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг» зумовлена такими чинниками:

- підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 6000 грн, яка діяла з 01.01.2021 року, згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 р. №1082-IX до 7 100 грн з 01.01.2024 року та 8 000 грн з 01.04.2024р., згідно з проєктом Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 15.09.2023 р. №10000 збільшення на 29,6%. Розмір мінімальної заробітної плати, яка взята до розрахунку діючих тарифів, становить 6 000 грн, тобто на 33,3% менше запланованої на 2024 рік. У результаті мінімальна заробітна плата, яка закладена в тарифах з 1 січня 2024 року, була усереднена і становить 7 775 грн (зросла на 29,6%).

- зростання вартості матеріалів, енергоносіїв, тарифів на електроенергію, водопостачання, послуг із вивезення твердих побутових відходів та інших комунальних послуг, здорожчання пального тощо.

Директор КП БМР «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг» Сергій Грисюк зазначив, що середньомісячний дохід підприємства від надання ритуальних послуг, реалізації товарів ритуальної належності та послуг з утримання кладовищ за 9 місяців поточного року становить 2 млн 660 тис. грн. Спецкомбінат отримав 123 тис. грн прибутку, який був використаний на модернізацію основних засобів підприємства, зношеність яких становить на сьогодні 75%.

Діяльність спецкомбінату важлива тим, що він обслуговує близько 60 га території кладовища, проводить близько 140 поховань на місяць. Крім того, підприємство забезпечує уникнення хаотичного поховання померлих; проводить роботу щодо поховання невстановлених осіб тощо.

У подальшому проєкт рішення буде винесений на розгляд виконавчого комітету Білоцерківської міської ради.

Ознайомитися з проєктом рішення можна на офіційному сайті Білоцерківської міської ради за посиланням: https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/826_pro_taryfy_na_rytualni_posluhy.html.

За матеріалами сайту БМР