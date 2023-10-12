У Білій Церкві та селах громади демонтують самовільно встановлені споруди та шлагбауми

7 листопада на засіданні виконавчого комітету БМР ухвалили рішення, яким визначено необхідність демонтувати самовільно встановлені бетонні блоки, які розташовані в с.Шкарівка на перехресті вул. Коцюбинського з вул. Яблунева (на проїзній частині вул. Яблунева) та самовільно встановлені шлагбауми, які розташовані в цьому ж селі на перехрестях вул.Коцюбинського з вул.Дружби вул.Лесі Українки з вул.Коцюбинського.

Другим рішенням підтримано демонтаж самовільно встановлених 10 металевих та дерев’яних тимчасових споруд господарського призначення, розташованих на земельній ділянці по вул. Добровольчих батальйонів між будинком № 5 і парканом Білоцерківської гімназії-початкової школи № 5.

Інспекція з благоустрою міста має повідомити власників самовільно встановлених бетонних блоків та шлагбаумів та тимчасових споруд (металевих та дерев’яних будок) про прийняті рішення. У разі невиконання власниками даних об’єктів добровільного демонтажу у місячний термін, Інспекція з благоустрою міста спільно з Муніципальною вартою та Білоцерківським районним управлінням поліції здійснить демонтаж бетонних блоків та шлагбаумів та тимчасових споруд.