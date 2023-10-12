Розмір фінансової підтримки громадських організацій у Білій Церкві на 2024 рік

24 жовтня відбулося засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. У ході засідання члени виконавчого комітету затвердили протокол робочої групи з питань організації надання фінансової підтримки громадським організаціям.

Вирішили надати фінансову підтримку ветеранським організаціям та громадським організаціям соціального спрямування. Разом на ці потреби з місцевого бюджету буде виділено 1 млн. 448 тис. 050 грн.

Фінансування на 2024 рік здійснюватиметься в таких обсягах:

- ГО «Білоцерківська міська рада організації ветеранів України» - 90 тис. 807 грн;

- Білоцерківська організація Всеукраїнського об’єднання ветеранів – 36 тис. 515 грн;

- Білоцерківська міська громадська організація Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) – 50 тис. 237 грн;

- ГО «Білоцерківський міський комітет сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій та ветеранів війни» - 36 тис. 504 грн;

- Білоцерківське міське відділення Української асоціації звільнених у запас кадрових військовослужбовців – 41 тис. 570 грн;

- ГО «Білоцерківська міська організація інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій» - 17 тис. 584 грн;

- Білоцерківський міський осередок Всеукраїнської ГО «Асоціація соціальної підтримки і захисту співробітників спецслужб України «Співдружність» - 18 тис. 077грн;

- ГО «Всеукраїнська спілка інвалідів і ветеранів війни в Афганістані «Десантне братство» - 17 тис. 909 грн;

- Білоцерківське міське товариство інвалідів «Фенікс» Київської обласної організації «Союз організацій інвалідів України» - 40 тис. 163 грн;

- ГО «Інвалідів – ліквідаторів Чорнобиля» - 26 тис. 774 грн;

- Білоцерківська міська ГО Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» - 21 тис. 981 грн;

- Білоцерківська міська ГО «Інвалідів, ветеранів Чорнобиля» - 37 тис. 641 грн;

- ГО «Всеукраїнська асоціація учасників бойових дій» - 149 тис. 595 грн;

- ГО «Перший Український батальйон військових капеланів» - 722 тис. 566 грн;

- Міжнародний фонд «Відродження Чорнобиля» - 64 тис. 031 грн;

- Білоцерківська міська організація Товариства Червоного хреста України – 76тис. 096 грн.