ПДФО із зарплат військових залишається в місцевих бюджетах

На табло видно, які політичні партії підтримували рішення про передачу ПДФО в державний бюджет, а які виступили проти

Верховна Рада України не змогла ухвалити у другому читанні законопроект №10037, який пропонує перенаправити ПДФО із зарплат військових із місцевих бюджетів до державного бюджету України.

За зміни до закону про підтримку обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України №10037 проголосувало лише 223 депутатів. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook Ірина Геращенко, депутатка від партії "Європейська Солідарність".

«ЄС» зробила ВСЕ, аби захистити місцеві громади! Ми це ЗРОБИЛИ!!!, - зазначила Ірина Геращенко. - У період дії воєнного стану всі доходи від ПДФО з зарплат військових планували спрямувати до спецфонду держбюджету, де влада безконтрольно їх витрачатиме. Це наступ на місцеве самоврядування. За це проголосували й мажоритарники - слуги. І це ганьба.

Ще одна проблема цього закону- він вступає в дію не з нового бюджетного року, а вже в 2023, отже, всі залишки коштів місцевих бюджетів від ПДФО заберуть вже зараз

А це - 64% доходів місцевих бюджетів. Отже, регіони залишаються оголеними.

При цьому ці кошти йдуть не на Міністерство оборони.

Влада планувала ці кошти в повному обсязі зарахувати до спеціального фонду Державного бюджету України та спрямувати у таких пропорціях та за такими напрямами:

50 відсотків – Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на здійснення заходів із закупівлі спеціальної техніки та обладнання.

50 відсотків – Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості на виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення. І дозволяли Мінфіну вносити зміни до розпису спеціального фонду з метою відображення фактичних надходжень та здійснення видатків.

Ми не дали провести цей закон! Ура. Європейська Солідарність захистила місцеве самоврядування. ВР направила скандальний законопроєкт на повторне друге читання".