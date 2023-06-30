Політичні партії знову зобов'язані подати звіти

Йдеться про законопроєкт №9419-1 щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, удосконалення механізмів державного фінансування та державного контролю за діяльністю політичних партій.

Звітність партій була тимчасово припинена у 2020 році через пандемію коронавірусу та воєнний стан - останній звіт партій був за третій квартал 2020 року. Тепер партії мають подати звіти за всі пропущені періоди.

Протягом 90 днів, із дня набуття законом чинності, партії мають подати звіти до Національного агентства з питань запобігання корупції. А для партій, що не мають держфінансування, строк - 120 днів.

Відновлення партійного звітування про фінанси є однією з вимог G7.