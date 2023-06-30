Для чого риють беріг на острові "Дитинства"?

Що саме за роботи і для чого вони, пояснює Альона Колотницька, начальник управління благоустрою та екології ДЖКГ:

«Острів – це штучно створений об’єкт, який був зроблений на місці підтоплень, тому що це плавуни і тут розливалася вода. Коли будували обвідний канал та підчищали береги річки Рось, насипали землю на одну купу і ми отримали такий острів. На острові збиралася вода у низині і для того, щоб їх відвести, розчистили це болото. За рахунок витягнутого мулом ми укріпимо берег, щоб можна було зробити пішохідну доріжку вздовж річки Рось та біля новоствореного красивого ландшафту. Роботи виконуються за рахунок екологічного податку».

Вартість робіт: 247 023,44 грн.

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