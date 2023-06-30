У Білій Церкві громада вимагає від влади витрачати кошти на армію, а не на бруківку

20 вересня відбулася 44 сесія Білоцерківської міської ради, на якій депутати виділили кошти для військових частин, Нацполіції, СБУ та на програму надзвичайних ситуацій.

Зокрема, внесли зміни в програми:

- захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального та воєнного характеру Білоцерківської міської територіальної громади;

- надання фінансової допомоги військовим частинам та органам військового управління Збройних сил України, які розташовані на території Білоцерківської міської територіальної громади;

- сприяння діяльності органу Служби безпеки України на території Білоцерківської міської територіальної громади;

- програм профілактики злочинності, зміцнення законності та правопорядку на території Білоцерківської міської територіальної громади на 2023 рік, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 28 грудня 2022 року № 3398-36-VIII.

Сума фінансувань не оголошується з метою безпеки. Але у своєму відео після сесії міський голова Геннадій Дикий зазначив: «Рішенням сесії було збільшено об’єм допомоги військовим ще на 62 млн грн. Звичайно, левова частина цих коштів – це для нашої 72 бригади, а також інших військових частин, які знаходяться на нашій території. Загалом тільки за цей рік Білоцерківська міська територіальна громада прямими субвенціями виділила на підтримку ЗСУ більше 400 млн грн».

Але чомусь такі аргументи міський голова Геннадій Дикий не захотів навести перед громадою міста, яка прийшла на мітинг до стін Білоцерківської міської ради на 9 ранку з плакатами: «Я не хочу бруківки. Хочу евакуаційне авто, яке рятує життя на фронті», «Досить закопувати гроші в асфальт», «Асфальт, бруківка, ТЕЦ…міському бюджету кінець» тощо.

До людей вийшли лише заступники міського голови Олександр Поляруш, Анатолій Кравець та Юрій Савчук, які щось намагалися відповідати роздратованим людям, серед яких було чимало волонтерів і родичі загиблих бійців. Натомість міський голова запросив на трибуну в сесійній залі командира 1129 ЗРП, полковника Вадим Волощука, який запевнив, що згоден з діями міської влади у питанні витрачання коштів бюджету громади.