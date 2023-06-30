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У Білій Церкві громада вимагає від влади витрачати кошти на армію, а не на бруківку

  • Четвер, вер. 21 2023
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У Білій Церкві громада вимагає від влади витрачати кошти на армію, а не на бруківку

20 вересня відбулася 44 сесія Білоцерківської міської ради, на якій депутати виділили кошти для військових частин, Нацполіції, СБУ та на програму надзвичайних ситуацій.

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Зокрема, внесли зміни в програми:

- захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального та воєнного характеру Білоцерківської міської територіальної громади;

- надання фінансової допомоги військовим частинам та органам військового управління Збройних сил України, які розташовані на території Білоцерківської міської територіальної громади;

- сприяння діяльності органу Служби безпеки України на території Білоцерківської міської територіальної громади;

- програм профілактики злочинності, зміцнення законності та правопорядку на території Білоцерківської міської територіальної громади на 2023 рік, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 28 грудня 2022 року № 3398-36-VIII.

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Сума фінансувань не оголошується з метою безпеки. Але у своєму відео після сесії міський голова Геннадій Дикий зазначив: «Рішенням сесії було збільшено об’єм допомоги військовим ще на 62 млн грн. Звичайно, левова частина цих коштів – це для нашої 72 бригади, а також інших військових частин, які знаходяться на нашій території. Загалом тільки за цей рік Білоцерківська міська територіальна громада прямими субвенціями виділила на підтримку ЗСУ більше 400 млн грн».

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Але чомусь такі аргументи міський голова Геннадій Дикий не захотів навести перед громадою міста, яка прийшла на мітинг до стін Білоцерківської міської ради на 9 ранку з плакатами: «Я не хочу бруківки. Хочу евакуаційне авто, яке рятує життя на фронті», «Досить закопувати гроші в асфальт», «Асфальт, бруківка, ТЕЦ…міському бюджету кінець» тощо.

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До людей вийшли лише заступники міського голови Олександр Поляруш, Анатолій Кравець та Юрій Савчук, які щось намагалися відповідати роздратованим людям, серед яких було чимало волонтерів і родичі загиблих бійців. Натомість міський голова запросив на трибуну в сесійній залі командира 1129 ЗРП, полковника Вадим Волощука, який запевнив, що згоден з діями міської влади у питанні витрачання коштів бюджету громади.

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Опубліковано в Влада

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