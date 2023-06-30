Уряд пропонує забрати в місцевих бюджетів 120 млрд грн ПДФО військових на виробництво дронів

Україна має наростити виробництво власних дронів, озброєння та боєприпасів. Задля цього Кабінет Міністрів подав законопроект, яким пропонується, що військовий ПДФО — податок, який держава сплачує за військових — піде на закупівлю техніки й власне виробництво зброї. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«За час повномасштабного вторгнення доходи місцевих бюджетів від військового ПДФО збільшились у вісім разів. За 2023 рік прогнозована сума складе понад 96 млрд грн. Тоді як у 2021 році — близько 12 млрд грн. Зростання відбувається виключно тому, що держава збільшує видатки на сектор оборони та зарплати військових», — зауважив очільник Уряду.

Як підкреслив Прем’єр-міністр, наші Сили безпеки й оборони потребують більше ресурсу. Урядовий законопроект, за його словами, дозволить залучити 25,8 млрд грн цього року і 93,7 млрд грн наступного на додаткові закупівлі дронів та на збільшення виробництва власного озброєння.

Одночасно понад 200 млрд грн вже накопичених на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ залишаться у розпорядженні місцевої влади.

Денис Шмигаль відзначив, що тим громадам, яким об'єктивно не вистачатиме коштів, держава надаватиме базову та залишить реверсну дотацію. Таким чином ресурс бюджетів на місцях у 2024 році буде на 75 млрд грн більше, ніж був у 2021 до повномасштабного вторгнення.

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