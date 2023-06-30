Навчальному транспорту автошкіл заборонили їздити в час-пік на 25 вулицях Білої Церкви

12 вересня виконком БМР ухвалив рішення про організацію дорожнього руху на території Білоцерківської міської територіальної громади закладами, що здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

З 1 жовтня в період з 08.00 до 09.00 та з 17. 00 до 18.00 у будні дні (з понеділка по п’ятницю) навчальному транспорту заборонено їздити на 25 вулицях і автомобільних дорогах Білої Церкви:

1. вулиця Київська

2. вулиця Ярослава Мудрого

3. вулиця Дружби

4. вулиця Сквирське шосе

5. бульвар Олександрійський

6. вулиця Героїв 72-ї бригади

7. проспект Князя Володимира

8. проспект Незалежності

9. вулиця Любомира Гузара - вулиця Івана Кожедуба

10. вулиця Зенітного полку

11. вулиця Заярська

12. вулиця Павліченко

13. вулиця Таращанська

14. вулиця Павла Скоропадського

15. вулиця Привокзальна

16. вулиця Героїв Небесної Сотні

17. вулиця Олеся Гончара

18. вулиця Василя Стуса

19. вулиця В’ячеслава Чорновола

20. вулиця Ярмаркова

21. вулиця Гоголя

22. вулиця Млинова

23. вулиця Петра Калнишевського

24. вулиця Шевченка

25. вулиця Шолом – Алейхема.

Відповідну інформацію щодо занять з практичної підготовки буде внесено до Єдиного державного реєстру МВС.

Територіальні сервісні центри МВС, що приймають іспити з практичного керування транспортними засобами мають враховувати ці вимоги при складенні відповідних іспитів.

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