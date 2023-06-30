На порталі Дія доступні ще чотири соціальні допомоги для сімей з дітьми

«Цифровізація соціальної сфери значно спрощує життя українців. Адже соціальні послуги – одні з найпопулярніших та найзатребуваніших в Україні. Щодня сервісами користуються тисячі українців. Якщо раніше для отримання соцпослуг потрібно було збирати безліч паперів, ходити в держоргани та стояти в чергах, то зараз отримати необхідні сервіси можна в Дії. Відтепер на порталі доступні ще чотири послуги для сімей з дітьми, які дозволять отримати допомогу від держави в кілька кліків», – зазначив Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Раніше для отримання цих допомог необхідно було звертатися до органів соціального захисту населення та подавати документи особисто. Тепер це можна робити дистанційно на порталі Дія, оскільки інформація автоматично підтягується із реєстру. Термін призначення допомог відбувається впродовж 10 днів з моменту звернення.

Автоматизація процесів значно спрощує процедуру отримання допомог та унеможливлює помилки у заявах, що раніше було причиною повторних візитів до державних органів для подачі нових заяв.

«Продовжуємо робити соціальні послуги ближчими та доступнішими для українців. Для батьків, що усиновили дитину, тих, хто доглядає за хворою дитиною, людей та дітей з інвалідністю оформити допомогу тепер можна буде швидше і комфортніше. Не потрібно збирати документи, заносити їх, вистоювати черги, повторно писати заяви. Достатньо підключення до інтернету. Це особливо важливо для цих людей. І ми надалі робитимемо соціальну допомогу ближчою до тих, хто її потребує», – зазначила Міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

На порталі Дія доступні такі 4 види допомоги для сімей з дітьми: