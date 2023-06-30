Міська рада робить чергові кроки в питанні купівлі ТЕЦ

30 серпня на позачерговій 43 сесії БМР депутати внесли зміни до рішення від 24 грудня 2020 року № 72-05-VIIІ «Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Білоцерківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки», яким доповнили перелік пріорітетних об'єктів міської територіальної громади, які заплановані до реалізації у 2021-2023 роках.

У цьому переліку опинилися два об'єкти:

- придбання майна єдиного майнового комплексу ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" (нерухомого майна, устаткування, обладнання, машин та інвентаря, мереж та передавальнимх пристроїв, транспортних засобів тощо)

будівництво дошкільного навчального закладу на 220 місць в житловому мікрорайоні "Піщаний"

Нагадаємо, на попередній, 42 сесії БМР, депутати підтримали звернення до Національного банку України щодо наміру придбання у комунальну власність Білоцерківської ТЕЦ.

Яке відомо, ТЕЦ є заставним майном. АТ “Білоцерківська Теплоелектроцентраль” є майновим поручителем банку “Фінанси та Кредит” (належав Костянтину Жеваго) за кредитами рефінансування, з яких непогашеними залишається понад 1,4 млрд грн. 40% акцій ПрАТ “Білоцерківська Теплоелектроцентраль” належать саме АТ “Білоцерківська Теплоелектроцентраль”. У лютому 2023 року Господарський суд Київської області задовольнив позов Національного банку до АТ “Білоцерківська Теплоелектроцентраль” про звернення стягнення на передані в заставу НБУ акції ПрАТ “Білоцерківська Теплоелектроцентраль”.