Це неповний перелік загиблих. Після розгляду документів інших загиблих військових, цей список буде доповнюватися.
У Білій Церкві загиблим військовим присвоїли звання «Почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади»
- Середа, серп. 30 2023
- Автор bc-news
30 серпня на позачерговій 43 сесія Білоцерківської міської ради депутати вирішили присвоїти звання «Почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади» (посмертно) 101 військовослужбовцю, які мешкали в нашій громаді та віддали своє життя за захист України.
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Опубліковано в Влада
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