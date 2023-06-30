У Білій Церкві загиблим військовим присвоїли звання «Почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади»

30 серпня на позачерговій 43 сесія Білоцерківської міської ради депутати вирішили присвоїти звання «Почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади» (посмертно) 101 військовослужбовцю, які мешкали в нашій громаді та віддали своє життя за захист України.