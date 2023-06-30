В Україні проходять масові обшуки у військкоматах та ВЛК

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань, джерела УП, пресслужба Нацполіції, пресслужба Офісу генпрокурора
За інформацією ДБР, відбуваються обшуки у низці військово-лікарських комісіях Вінницької, Черкаської та Київської областей. Слідчі дії проходять у межах розслідування кримінального провадження за фактами незаконного збагачення військовослужбовців, які займають керівні посади в обласних та районних центрах комплектування та соціальної підтримки.
Загалом встановлено 388 осіб відносно яких є сумніви щодо законності отримання ними постанов ВЛК про непридатність до військової служби. Вилучається медична документація, яка може підтвердити факти ухвалення протиправних рішень про непридатність до військової служби, особові справи тощо.
У ДБР зазначили, що перевірки відбуваються на виконання рішення РНБО. Порушені кримінальні провадження, у тому числі за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою особою повноважень).