На яку допомогу можуть розраховувати військові та їхні родини у Білій Церкві

8 серпня на засіданні виконавчого комітету одноголосно було прийнято рішення «Про організаційне забезпечення реалізації заходів Програми підтримки Захисників і Захисниць України на 2023-2025 роки».

Програма спрямована на поліпшення матеріально-побутового становища діючих військовослужбовців, ветеранів війни та сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, а також на надання їм додаткових соціальних гарантій. 27 липня під час засідання позачергової 42 сесії міської ради було затверджено зміни до цієї програми.

Що передбачає програма:

- відшкодування вартості обстеження, проведеного методом комп’ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії або ангіографії діючим військовослужбовцям, ветеранам війни та членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України. Згідно порядку відшкодування виплачується в розмірі 100% від вартості обстеження, але не більше 10-кратного розміру прожиткового мінімуму (25890грн);

- надання одноразової матеріальної допомоги за проведені складні хірургічні операції діючим військовослужбовцям, ветеранам війни та членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України. Мова йде про ендопротезування, слухопротезування, операції неврологічного, серцево-судинного, онкологічного напрямку, які включають в себе перебування в стаціонарі, придбання медичних виробів та засобів (оперативне лікування). Розмір допомоги не може перевищувати 25-кратного розміру прожиткового мінімуму (64725грн);

- надання одноразової матеріальної допомоги діючим військовослужбовцям та ветеранам війни за проведене лікування в лікувальних комунальних підприємствах БМТГ, що включає в себе перебування в стаціонарі, придбання медичних виробів та засобів. Розмір одноразової матеріальної допомоги не може перевищувати 10-кратного розміру прожиткового мінімуму (25890грн);

- надання грошової допомоги для компенсації витрат за стоматологічні послуги діючим військовослужбовцям, ветеранам війни та членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України. Компенсація надається за терапевтичні та хірургічні стоматологічні послуги, а також зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів) в розмірі, що не перевищує прожиткового мінімуму за кожну послугу (2589грн);

- надання грошової допомоги для компенсації витрат за реабілітаційні послуги ветеранам війни та членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України в розмірі до 2 прожиткових мінімумів (5178грн);

- надання грошової допомоги для компенсації витрат за послуги санаторно-курортного лікування або відпочинку для дітей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України в супроводі одного з батьків або законного представника. Розмір компенсації не перевищуватиме 5-кратного розміру прожиткового мінімуму (12945грн.);

- відшкодування витрат за перевезення членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України. Перевезення здійснюватимуться для участі груп громадськості в державних та обласних урочистостях, форумах, виставах, екскурсіях тощо;

- виплати до Дня захисників і захисниць України грошової допомоги в розмірі 5000 грн. дітям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

- надання щомісячної міської стипендії у розмірі 3000грн дітям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України та дітям загиблих учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, які навчаються у закладах спеціалізованої освіти військового (військово-спортивного) профілю;

- відшкодування витрат за поховання;

- надання одноразової грошової допомоги в розмірі 10 мінімальних заробітних плат (67000грн) на встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України. .

Для отримання грошової компенсації та допомоги необхідно надати вичерпний перелік документів та довідок, які визначені у відповідних порядках (ознайомитись з ними можна за посиланням).

За детальною інформацією звертайтесь в управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради за телефоном 096 291 01 06.

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