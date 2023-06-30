Головою Білоцерківської районної військової адміністрації стала Ірина Старенька

9 серпня, відбулося офіційне представлення голови Білоцерківської районної державної адміністрації Ірини Старенької, призначеної на цю посаду розпорядженням Президента України Володимира Зеленського від 8 серпня 2023 року №144/2023-рп.

Новопризначену голову представив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, який прибув на урочисте зібрання разом із своїм заступником Лесею Карнаух та керівником апарату КОДА Андрієм Ковальчуком.

Раніше Старенька була заступницею голови Обухівської РДА, у 2016 – 2019 рокух вона очолювала Богуславську РДА на Київщині. До цього – працювала першим заступником начальника управління Пенсійного фонду в Богуславському районі, керівником ДПІ у Миронівському районі та міськрайонного управління Держкомзему у м.Золотоноша та Золотоніському районі Черкаської області. На сайті Youcontrol вона також значиться, як засновник ТДВ "БОГУСЛАВСЬКА СУКОННА ФАБРИКА", яка припинила своє існування.

Нагадаємо, у червні Володимир Зеленський звільнив Людмилу Мерзлюк з посади голови Білоцерківської РДА за результатами незадовільного стану укриттів.