З 1 серпня розширюється перелік категорій українців, які зможуть скористатися пільговим кредитуванням для купівлі житла за програмою єОселя. Однак ставка кредитування буде вищою, ніж на початку дії програми минулого року - 7% замість 3%.

До списку додали внутрішньо переміщених осіб, а також ветеранів війни та членів їхніх сімей, учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

Також програмою єОселя можуть скористатися усі ті громадяни України, які не мають житла або у власності яких менше ніж 52,5 кв. м для сім’ї з однієї особи та додатково 21 кв. м – на кожного наступного члена сім’ї.

Обов'язковою умовою отримання кредиту є платоспроможність і вік від 18 до 70 років.

Кредити надаватимуть терміном до 20 років. Заявку в "Дії" можна реєструвати вже з першого дня серпня.

Раніше пільгові кредити були запроваджені для військовослужбовців, медичних працівників, педагогів та науково-педагогічних працівників. Ставка кредитування для них була 3%.