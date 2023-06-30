У Білій Церкві військовим будуть компенсувати витрати на лікування

На 42 сесії БМР, що відбулася 27 липня, депутати прийняли кілька рішень, які стосуються підтримки військовослужбовців.

По-перше, надали фінансову допомогу військовим частинам та органам військового управління Збройних сил України, які розташовані на території Білоцерківської міської територіальної громади, по відповідній програмі. Розмір допомоги та на що вона буде направлена, міська рада не розголошує.

По-друге, внесли зміни до Програми підтримки Захисників і Захисниць України. Зміни передбачають діючим військовослужбовцям, ветеранам війни, статус яким встановлено згідно з пунктами 19-25 частини першої статті 6 та пунктами 11-16 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», надавати одноразову матеріальну допомогу за проведене лікування у всіх лікувальних комунальних підприємствах Білоцерківської міської територіальної громади в розмірі, що не перевищує 10-кратного розміру прожиткового мінімуму на одну особу, встановленого на 01 січня відповідного бюджетного року. Це дасть змогу військовим, які вимушені були купувати ліки за власні кошти, пізніше отримати компенсацію. Авторами такої ініціативи стали депутати Білоцерківської міськради Юлія Місевра, Андрій Король, Оксана Сахарова.

Окрім цього, у програму внесли зміни, які передбачають фінансування харчування, лікування, транспортування військових, якщо це не покривається повністю НСЗУ, а також компенсацію витрат за послуги санаторно-курортного лікування дітей загиблих військовослужбовців.

На реалізацію цих заходів передбачено 2 млн грн.