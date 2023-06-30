Верховна Рада України встановила нові доплати військовим

Верховна рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №9342 про доплати військовим, прийнятий у першому читанні 30 травня.

Військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода у 30-100 тис. грн. Доплата виплачується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених КМУ, тобто як зараз (для військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання, — ред.).

Доплати строковикам лишили 6000 грн/міс, курсантам – 2350 грн/міс. Теж за порядком, визначеним КМУ.

Відпустки для військових: до 30 днів щорічна + до 10 днів за сімейними обставинами для курсантів: до 10 днів зимової + до 20 днів літньої.

Не допускаються до участі у веденні бойових дій військовослужбовці з-поміж призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки

Мінімальний термін проходження базової військової підготовки — не менше одного місяця.

Для поранених, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів – два місяці виплат за останньою займаною посадою, з 3-го місяця до закінчення розпорядження – додаткова виплата 20 100 грн за порядком, визначеним КМУ.

Померлим внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тис грн на умовах і за порядком, визначеним КМУ.

Тяжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим безвісти щомісячна додаткова винагорода у 100 тис. грн на умовах і за порядком, визначеним КМУ.

Мінімальний поріг доплати для інструкторів – 15 тис грн за порядком КМУ.

Щорічна відпустка строковикам збільшилася з 10 до 30 днів.

Безперервна відпустка на лікування – не більше 4 місяців.

Строковики зможуть переходити на мобілізацію за бажанням.

Що відомо про додаткові 30 тисяч грн для військових

8 березня 2022 року уряд ухвалив постанову, яка передбачає додаткову винагороду військовим. Згідно з нею, додаткові 30 тисяч гривень на місяць отримують військові Збройних сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби.

З 1 лютого 2023 року порядок виплат премій військовим було змінено. За новим порядком, виплати залежать від районів перебування воїнів, складності та специфіки виконання ними бойових чи спеціальних завдань. Анонсовані зміни торкнулися військовослужбовців та співробітників системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковиків і курсантів ВВНЗ, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій.

Зокрема, бойові виплати у 100 тисяч гривень виплачуватимуть усім, хто виконує завдання на передовій, сім'ям полонених та зниклих безвісти, а 30 тисяч отримуватимуть ті, хто працює на фронті, але не бере участі в боях.

10 квітня Верховна рада ухвалила законопроєкт №8312 з відповідною поправкою, яка повернула військовим доплату у розмірі 30 тисяч гривень.

За поправку депутатського об’єднання Дмитра Разумкова "Розумна політика" про "повернення виплат у 30 000 військовим, службі цивільного захисту, поліцейським шляхом обмеження зарплат топпосадовцям", проголосували 254 нардепи.

Як повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, поправка повертає надбавку захисникам шляхом економії на скороченні зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств (до 10 мінімальних зарплат). Він зазначив, що обмеження на зарплати до 10 мінімальних – це дуже мала економія.

Тим часом голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що виплати військовим повернуть, якщо знайдуть, де взяти гроші.

11 квітня в парламенті зареєстрували проєкт постанови про скасування рішення Верховної ради від 10.04.2023 про прийняття в другому читанні та в цілому проєкту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов'язаних із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану (реєстр. № 8312 від 27.12.2022). Ця постанова блокує підписання головою ВРУ документа, ухваленого 10 квітня. Таким чином, військовим доплату у розмірі 30 тисяч гривень не повернуто.