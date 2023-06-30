Родинам загиблих воїнів допоможуть встановити пам'ятники за міський кошт

Депутати БМР на засіданні 41 сесії БМР внесли зміни до Програми підтримки Захисників і Захисниць України на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 17 листопада 2022 року №3265-34-VIII

Зміни передбачають виділення додаткової суми коштів у розмірі 1, 943 млн грн на підтримку членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які були жителями Білоцерківської міської територіальної громади, для встановлення пам'ятників на місці їхнього поховання.

Зокрема, мова йде про тих загиблих, які похоронені не на «Алеї Слави» кладовища «Сухий Яр», а на інших кладовищах.

Одноразова грошова допомога становитиме до 10-ти мінімальних заробітних плат, встановлених на 01 січня відповідного бюджетного року.