Білоцерківські депутати виділили 4,45 млн грн на облаштування укриттів після критики центральної влади

Кошти відлили на ремонт укриттів в садочку та ліцеї с. Шкарівка, у гімназії с. Піщана та дитячому садочку №22.

Також депутати виділили 3 млн грн наоблаштування укриттів в багатоповерхівках та 1, 45 млн грн на встановлення системи віддаленого контролю за доступом до найпростіших укриттів та обслуговування відповідної системи.

Така оперативність чиновників пов'язана з тим, що після перевірок укриттів було визнано незадовольною роботу із облаштування укриттів в Білій Церкві та Білоцерківському районі. "Міністри Клименко та Камишін представили перші зведені підсумки перевірки укриттів у регіонах нашої держави. Висновки невтішні. Майже по всій країні. Це і Київ, і Запоріжжя, і Харків, і Дніпро… і Конотоп, і Біла Церква, і багато інших міст. Особливо цинічна та ганебна ситуація в тих містах, які мають значний фінансовий ресурс, але, на жаль, інші пріоритети. Кадрові рішення будуть", - сказав Президент України Володимир Зеленський.

Після чого були звільнені голови Білоцерківської районної державної адміністрації Людмили Мерзлюк та керівник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради Олег Перехрестенко.

Загалом за 2022 та 2023 роки на ремонт укриттів було витрачено з білоцерківського бюджету майже 209 млн грн.