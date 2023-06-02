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Білоцерківські депутати виділили 4,45 млн грн на облаштування укриттів після критики центральної влади

  • Четвер, черв. 29 2023
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Білоцерківські депутати виділили 4,45 млн грн на облаштування укриттів після критики центральної влади

29 червня на сесії БМР депутати виділили 6, 599 млн грн на ремонти укриттів в закладах освіти, зокрема:

Кошти відлили на ремонт укриттів в садочку та ліцеї с. Шкарівка, у гімназії с. Піщана та дитячому садочку №22.

Також депутати виділили 3 млн грн наоблаштування укриттів в багатоповерхівках  та 1, 45 млн грн на встановлення системи віддаленого контролю за доступом до найпростіших укриттів та обслуговування відповідної системи.

Така оперативність чиновників пов'язана з тим, що після перевірок укриттів було визнано незадовольною роботу із облаштування укриттів в Білій Церкві та Білоцерківському районі.  "Міністри Клименко та Камишін представили перші зведені підсумки перевірки укриттів у регіонах нашої держави. Висновки невтішні. Майже по всій країні. Це і Київ, і Запоріжжя, і Харків, і Дніпро… і Конотоп, і Біла Церква, і багато інших міст. Особливо цинічна та ганебна ситуація в тих містах, які мають значний фінансовий ресурс, але, на жаль, інші пріоритети. Кадрові рішення будуть", - сказав  Президент України Володимир Зеленський.

Після чого були звільнені голови Білоцерківської районної державної адміністрації Людмили Мерзлюк та керівник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради Олег Перехрестенко.

Загалом за 2022 та 2023 роки на ремонт укриттів було витрачено з білоцерківського бюджету майже 209 млн грн.

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Опубліковано в Влада

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