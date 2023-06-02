Міська влада вирішила демонтувати відкриті сезонні майданчики у Торгових рядах

14 червня на засіданні виконкому вирішили зобов'язати демонтаж самовільно розміщених відкритих сезонних майданчиків для харчування, огороджень та навісів біля закладу ресторанного господарства на території нежитлової будівлі - пам’ятки архітектури «Торгові ряди», за адресою: Торгова площа, 8 м. Біла Церква, Київська область.

Це рішення стосується таких підприємців:

ФОП Баран Майя Миколаївна, кафе CUBE espresso bar;

ФОП Харчук Олег Васильович, кафе-бар «IRON HALL»;

ТОВ «Роял Хукас» (директор Шевченко Руслана Олексіївна), Кальянна, BearLoga;

ФОП Каплун Дарина Володимирівна, «Львівська кав’ярня»;

ФОП Руденко Юлія Олегівна, PUB&GRILL «Ситий Лось».

Демонтувати своъ меблі підприємці мають у термін 1 місяць з дня отримання повідомлення від КП БМР "Інспекція з благоустрою міста Біла Церква". У разі невиконання власниками (користувачами) об’єкті цього рішення, їх демонтують комунальні підприємства.

При цьому влада затвердила схему розміщення відкритих сезонних майданчиків для харчування біля закладів ресторанного господарства, що розташовані по зовнішньому контуру нежитлової будівлі - пам’ятки архітектури «Торгові ряди» та затвердила рекомендовані малі архітектурні форми (вуличні меблі) для розміщення на відкритих сезонних майданчиках для харчування біля закладів ресторанного господарства, що розташовані по зовнішньому контуру нежитлової будівлі - пам’ятки архітектури «Торгові ряди».

Тобто, зовнішній вигляд вуличних меблів біля Торгових рядів має бути приведений до одного стандарту, запропонованого виконкомом БМР.