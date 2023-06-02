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Держава перераховує батькам кошти на закупівлю путівок

  • Четвер, черв. 08 2023
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Держава перераховує батькам кошти на закупівлю путівок

Як батькам отримати кошти на путівку для відпочинку дітей? Дивіться покрокове роз'яснення.

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dity 2023 06 08 2

dity 2023 06 08 3 

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Опубліковано в Влада

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