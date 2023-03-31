ВАКС продовжує розгляд справи за обвинуваченням Геннадія Дикого

31 травня Вищий антикорупційний суд України продовжив розгляд справи, в якій обвинувачують мера Білої Церкви Геннадія Дикого та підприємця Павла Ходаківського у вчиненні кримінальних правпорушень, а саме: зловживання владою або службовим становищем. Мова йде про придбання приміщення по вул. Театральній під будівництво ЦНАП за завищеною ціною.