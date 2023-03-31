Громадяни України, які виїхали за кордон, зможуть отримати пенсію за спрощеною процедурою

Громадяни України, які знайшли прихисток за кордоном, зможуть отримувати пенсію за спрощеною процедурою.

Уряд спростив механізм виплати українських пенсій і грошових допомог для тих одержувачів, які тимчасово проживають за кордоном.

Зокрема, особа зможе подавати заяву про виплату (зміну способу виплати) пенсії або грошової допомоги віддалено. Також передбачена можливість відновити без приїзду до України виплату пенсії, яка була припинена у період воєнного стану, шляхом надсилання відповідної заяви поштою.

Докладніше ознайомитись із законодавчими змінами й інструкцією щодо віддаленого відкриття рахунку можна в інфографіці.