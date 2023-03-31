Депутати затвердили порядок власних відряджень за кордон

Як відомо, наприкінці січня 2023 року Уряд прийняв нові правила перетину кордону, якими введено ряд обмежень, що торкнулися і місцевого самоврядування. Мова йде про постанову КМУ від 27.01.2023 №69 «Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України.
Нові обмеження щодо перетину кордону стосуються також і депутатів місцевих рад. Тепер вони можуть виїхати за кордон тільки у чотирьох випадках:
- службового відрядження;
- якщо це депутат жінка або чоловік, який є одиноким батьком, які збираються виїхати за межі України для супроводження туди своєї дитини/дітей віком до 18 років (включно), або щоби відвідати таких дітей, які вже там перебувають, що потрібно підтвердити відповідними документами;
- якщо він/вона потребують лікування за кордоном, за наявності листа Міністра охорони здоров’я, у якому підтверджується, що цю особу можуть прийняти на лікування заклади охорони здоров’я за кордоном;
- якщо такий виїзд спричинений смертю за кордоном одного із членів сім’ї депутата першого або другого ступеня споріднення.
Для закордонного відрядження депутата місцевої ради необхідним є наявність рішення про службове відрядження.
Тож депутати БМР прописали порядок видачі розпорядження про службове відрядження депутата БМР.
Таке розпорядження видається міським головою у випадку, якщо депутат має запрошення приймаючою сторони. Якщо ж депутат їде у складі делегації, то запрошення подається від органу місцевого самоврядування чи органу державної влади, від якого планується направити делегацію за кордон.
У розпорядженні зазначається мета виїзду, пункт призначення, строк вибуття за кордон та повернення назад. По приїзду в Україну депутат упродовж 5 днів має повідомити про своє повернення та про результати відрядження.