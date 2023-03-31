Депутати затвердили порядок власних відряджень за кордон

27 квітня на засіданні 39 сесії БМР депутати затвердили «Положення про відрядження депутатів Білоцерківської міської ради за кордон».

Як відомо, наприкінці січня 2023 року Уряд прийняв нові правила перетину кордону, якими введено ряд обмежень, що торкнулися і місцевого самоврядування. Мова йде про постанову КМУ від 27.01.2023 №69 «Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України.

Нові обмеження щодо перетину кордону стосуються також і депутатів місцевих рад. Тепер вони можуть виїхати за кордон тільки у чотирьох випадках:

службового відрядження;

якщо це депутат жінка або чоловік, який є одиноким батьком, які збираються виїхати за межі України для супроводження туди своєї дитини/дітей віком до 18 років (включно), або щоби відвідати таких дітей, які вже там перебувають, що потрібно підтвердити відповідними документами;

якщо він/вона потребують лікування за кордоном, за наявності листа Міністра охорони здоров’я, у якому підтверджується, що цю особу можуть прийняти на лікування заклади охорони здоров’я за кордоном;

якщо такий виїзд спричинений смертю за кордоном одного із членів сім’ї депутата першого або другого ступеня споріднення.

Для закордонного відрядження депутата місцевої ради необхідним є наявність рішення про службове відрядження.

Тож депутати БМР прописали порядок видачі розпорядження про службове відрядження депутата БМР.

Таке розпорядження видається міським головою у випадку, якщо депутат має запрошення приймаючою сторони. Якщо ж депутат їде у складі делегації, то запрошення подається від органу місцевого самоврядування чи органу державної влади, від якого планується направити делегацію за кордон.

У розпорядженні зазначається мета виїзду, пункт призначення, строк вибуття за кордон та повернення назад. По приїзду в Україну депутат упродовж 5 днів має повідомити про своє повернення та про результати відрядження.