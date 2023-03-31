УПЦ МП позбавили права користуватися земельними ділянками та виселяють з Преображенського собору

27 квітня відбулося засідання 39 сесії БМР, на якому депутати одноголосно вирішили позбавити права постійного користування земельними ділянками парафії УПЦ (МП), а також повернули з користування московською церквою Свято-Преображенського собору та Микільської церкви.

Священники та віряни Української православної церкви збиралися прийти на засідання сесії та звернутися до депутатів зі своїм баченням ситуації. Однак поліцейський кордон не пропустив ані вірян, ані більшість священників УПЦ (МП). До сесійної зали запросили лише протоієрея Валерія Яблонського, якому втім відомвилися надавати слово для виступу. Тому зі зверненням УПЦ (МП) можна ознайомитися на сайті Білоцерківської єпархії.

На сесії були присутні 34 депутати, які одноголосно позбавили права постійного користування земельними ділянками такі парафії та управління:

Білоцерківській Єпархії УПЦ (МП) на земельну ділянку під розміщення Спасо-Преображенського кафедрального собору та Микільської церкви за адресою: вул. Млинова (Гагаріна), 10 Управлінню Білоцерківської єпархії УПЦ (МП) під розміщення адміністративної будівлі з трапезною за адресою: вул. Л. Симиренка (Мічуріна), 1 Управлінню Білоцерківської єпархії УПЦ (МП) на земельну ділянку для будівництва будівель громадських та релігійних організацій за адресою: вул. Січневого прориву, 84 Парафії Святителя Луки Войно-Ясинецького УПЦ (МП) (храм на території міської лікарні №1) Парафії святих апостолів Петра і Павла УПЦ (МП) на земельну ділянку під храмом святих апостолів Петра і Павла, Сквирське шосе, парк «Будівельників» Парафії Казанської ікони Божої Матері УПЦ (МП) на земельну ділянку для обслуговування культової будівлі в адміністративних межах Пилипчанської сільради Парафії Різдва Іоанна Предтечі Білоцерківської єпархії УПЦ (МП) на земельну ділянку під храмом за адресою вул. Лісова, 2а Парафії святої мучениці Тетяни УПЦ (МП) на земельну ділянку під храмом за адресою: вул. Першотравнева, 3, смт Терезине Парафії Різдва Христового УПЦ (МП) під розміщення храму за адресою: вул. Зенітного полку (Некрасова) Парафії Блаженної Ксенії Петербурзької УПЦ (МП) для будівництва та обслуговування храму за адресою: вул. І. Кожедуба Парафії Святого Великомученика Пантелеймона УПЦ (МП) під розміщення храму за адресою: вул. А. Люльки (Карбишева) Парафії Різдва Іоанна Предтечі Білоцерківської єпархії УПЦ (МП) під будівництво закритого цвинтаря та каплиці за адресою: вул. Героїв УПА (Піщана друга) Жіночому монастирю святої рівноапостольної Марії Магдалини Білоцерківській Єпархії УПЦ (МП) під розміщення жіночого монастиря за адресою: вул. Шкільна, 11

Також депутати скасували рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради народних депутатів від 20.06.1989 року №192 "Про передачу Преображенського собору і Нікольської церкви релігійній общині Російської православної церкви" та повернули ці будівлі з користування релігійної общини Російської православної церкви. На висилення священникам УПЦ (МП) дається 10 днів.