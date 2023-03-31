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Влада міста вирішила обстежити літні майданчики у Торгових рядах

  • Вівторок, квіт. 25 2023
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Влада міста вирішила обстежити літні майданчики у Торгових рядах

25 квітня на засіданні виконкому прийняли рішення про створення комісії з обстеження внутрішнього відкритого дворику та внутрішніх і зовнішніх галерей нежитлової будівлі - пам'ятника архітектури "Торгові ряди".

Комісія має намір з'ясувати, чи відповідають наявні там літні майданчика своєму статусу чи, можливо, їх можна віднести до тимчасових споруд.  

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Опубліковано в Влада

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