У Білій Церкві почали штрафувати водіїв за неправильне паркування

З 24 квітня в Білій Церкві інспектори з паркування перейшли з попереджуючого режиму роботи до штрафування власників автомобілів за порушення правил стоянки та зупинки.

Про це на своїй сторінці повідомив Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради.

Нагадуємо, що основними завданнями інспектора є:

-контроль за дотриманням законодавства у сфері паркування;

-здійснення фіксації порушень правил зупинки, стоянки, паркування у режимі фотозйомки (відеозапису);

-притягнення винних осіб до відповідальності за порушення законодавства.

Свою роботу у Білій Церкві інспектори з паркування розпочали 3 квітня 2023 року. Певний час вони працювали в режимі попередження та роз’яснення щодо порушення правил дорожнього руху в частині зупинки та стоянки автомобілів, про що залишали відповідні інформаційні матеріали.

Детальніше про роботу інспекторів з паркування тут: https://bc-rada.gov.ua/node/14317