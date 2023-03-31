Депутати хочуть повернути Спасо-Преображенський собор та Микільську церкву з користування УПЦ

Такий проєкт рішення розглянули депутати постійної комісії з питань інвестицій, регуляторної політики, транспорту і зв'язку, торгівлі, туризму, послуг і розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації, розвитку агропромислового комплексу БМР на своєму засіданні 19 квітня 2023 року.

У проєкті рішення йдеться про те, що потрібно скасувати рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради народних депутатів від 20.06.1989 року №192 "Про передачу Преображенського собору і Нікольської церкви релігійній общині Російської православної церкви" (саме так звучало рішення, очевидно тоді УПЦ ще не маскувалася під "українську церкву") та повернути ці будівлі з користування релігійної общини Російської православної церкви. На висилення священникам УПЦ дається 10 днів.

Нагадаємо, 11 квітня біля Спасо-Преображенського храму, який наразі перебуває в користуванні УПЦ (МП), пройшов багатолюдний мітинг. Містяни намагалися переконати священників УПЦ перейти в ПЦУ.

Активісти міста піднімали тему щодо повернення приміщення церкви Святого Миколая (Микільська церква) у власність громади Білої Церкви (УПЦ МП) ще у червні 2022 року, але відповіді від міської влади не отримали.