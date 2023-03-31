Важливо

Депутати БМР мають намір скасувати право користування земельними ділянками церквам УПЦ

  • П'ятниця, квіт. 21 2023
  • Автор 
Депутати БМР мають намір скасувати право користування земельними ділянками церквам УПЦ

21 квітня на засіданні постійної комісії з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища Білоцерківської міської ради депутати підтримали рішення про те, щоб винести на розгляд сесії БМР питання припинення права постійного користування земельними ділянками, а саме:

  1. Білоцерківській Єпархії УПЦ на земельну ділянку під розміщення Спасо-Преображенського кафедрального собору та Микільської церкви за адресою: вул. Млинова (Гагаріна), 10
  2. Релігійній громаді УПЦ (Парафії святих апостолів Петра і Павла) на земельну ділянку під храмом святих апостолів Петра і Павла, Сквирське шосе, парк «Будівельників»
  3. Релігійній громаді УПЦ (Парафії Казанської ікони Божої Матері) на земельну ділянку для обслуговування культової будівлі в адміністративних межах Пилипчанської сільради
  4. Управлінню Білоцерківської єпархії УПЦ на земельну ділянку для будівництва будівель громадських та релігійних організацій за адресою: вул. Січневого прориву, 84
  5. Парафії Різдва Іоанна Предтечі Білоцерківської єпархії УПЦ на земельну ділянку під храмом за адресою вул. Лісова, 2а
  6. Парафії святої мучениці Тетяни УПЦ на земельну ділянку під храмом за адресою: вул. Першотравнева, 3, смт Терезине
  7. Релігійній громаді УПЦ (парафії Різдва Христового) під розміщення храму за адресою: вул. Зенітного полку (Некрасова)
  8. Релігійній громаді УПЦ (парафії Блаженної Ксенії Петербурзької) для будівництва та обслуговування храму за адресою: вул. І. Кожедуба
  9. Жіночому монастирю святої рівноапостольної Марії Магдалини Білоцерківській Єпархії УПЦ під розміщення жіночого монастиря за адресою: вул. Шкільна, 11
  10. Парафії Святого Великомученика Пантелеймона УПЦ під розміщення храму за адресою: вул. А. Люльки (Карбишева)
  11. Парафії Різдва Іоанна Предтечі Білоцерківської єпархії УПЦ під будівництво закритого цвинтаря та каплиці за адресою: вул. Героїв УПА (Піщана друга)
  12. Управлінню Білоцерківської єпархії УПЦ під розміщення адміністративної будівлі з трапезною за адресою: вул. Л. Симиренка (Мічуріна), 1

Про це повідомив депутат БМР від партії «Європейська Солідарність», член земельної комісії, настоятель парафії Покрова Божої Матері Микола Гопайнич.

SocButtons v1.5
Прочитано 168 раз
Опубліковано в Влада

You have no rights to post comments

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео