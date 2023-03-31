Депутати БМР мають намір скасувати право користування земельними ділянками церквам УПЦ

21 квітня на засіданні постійної комісії з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища Білоцерківської міської ради депутати підтримали рішення про те, щоб винести на розгляд сесії БМР питання припинення права постійного користування земельними ділянками, а саме: