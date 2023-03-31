Депутати БМР мають намір скасувати право користування земельними ділянками церквам УПЦ

- Білоцерківській Єпархії УПЦ на земельну ділянку під розміщення Спасо-Преображенського кафедрального собору та Микільської церкви за адресою: вул. Млинова (Гагаріна), 10
- Релігійній громаді УПЦ (Парафії святих апостолів Петра і Павла) на земельну ділянку під храмом святих апостолів Петра і Павла, Сквирське шосе, парк «Будівельників»
- Релігійній громаді УПЦ (Парафії Казанської ікони Божої Матері) на земельну ділянку для обслуговування культової будівлі в адміністративних межах Пилипчанської сільради
- Управлінню Білоцерківської єпархії УПЦ на земельну ділянку для будівництва будівель громадських та релігійних організацій за адресою: вул. Січневого прориву, 84
- Парафії Різдва Іоанна Предтечі Білоцерківської єпархії УПЦ на земельну ділянку під храмом за адресою вул. Лісова, 2а
- Парафії святої мучениці Тетяни УПЦ на земельну ділянку під храмом за адресою: вул. Першотравнева, 3, смт Терезине
- Релігійній громаді УПЦ (парафії Різдва Христового) під розміщення храму за адресою: вул. Зенітного полку (Некрасова)
- Релігійній громаді УПЦ (парафії Блаженної Ксенії Петербурзької) для будівництва та обслуговування храму за адресою: вул. І. Кожедуба
- Жіночому монастирю святої рівноапостольної Марії Магдалини Білоцерківській Єпархії УПЦ під розміщення жіночого монастиря за адресою: вул. Шкільна, 11
- Парафії Святого Великомученика Пантелеймона УПЦ під розміщення храму за адресою: вул. А. Люльки (Карбишева)
- Парафії Різдва Іоанна Предтечі Білоцерківської єпархії УПЦ під будівництво закритого цвинтаря та каплиці за адресою: вул. Героїв УПА (Піщана друга)
- Управлінню Білоцерківської єпархії УПЦ під розміщення адміністративної будівлі з трапезною за адресою: вул. Л. Симиренка (Мічуріна), 1
Про це повідомив депутат БМР від партії «Європейська Солідарність», член земельної комісії, настоятель парафії Покрова Божої Матері Микола Гопайнич.